Рада дозволила діяльність підрозділів ЗСУ за кордоном
Київ • УНН
Верховна Рада підтримала законопроєкт про направлення підрозділів ЗСУ за кордон під час воєнного стану. Документ дозволяє відправляти військових для навчання, отримання техніки та стримування агресії.
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, що дозволяє направляти підрозділи ЗСУ на територію інших держав для забезпечення національної безпеки й оборони. Про це повідомили в депутатському корпусі, передає УНН.
Верховна Рада проголосувала в цілому законопроєкт щодо направлення підрозділів ЗСУ за кордон під час воєнного стану (№12378). За - 317
Метою законопроєту є забезпечення ефективної оборони та співпраці з країнами-партнерами. Направлення підрозділів дозволяється для навчання, отримання техніки та стримування агресії.
Як вказав нардеп, рішення ухвалює президент, але з поданням до Верховної Ради для схвалення.
У документі чітко визначаються завдання, чисельність, строки та умови перебування підрозділів за кордоном.
"Це дозволить швидше та ефективніше залучати міжнародну підтримку для зміцнення оборони України", - вказав Гончаренко.
Доповнення
Проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав у період дії воєнного стану" під номером №12378 був зареєстрований у Верховній Раді 7 січня.
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