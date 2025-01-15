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Рада дозволила діяльність підрозділів ЗСУ за кордоном

Київ • УНН

 • 35058 перегляди

Верховна Рада підтримала законопроєкт про направлення підрозділів ЗСУ за кордон під час воєнного стану. Документ дозволяє відправляти військових для навчання, отримання техніки та стримування агресії.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, що дозволяє направляти підрозділи ЗСУ на територію інших держав для забезпечення національної безпеки й оборони. Про це повідомили в депутатському корпусі, передає УНН

Верховна Рада проголосувала в цілому законопроєкт щодо направлення підрозділів ЗСУ за кордон під час воєнного стану (№12378). За - 317

- написав нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

Метою законопроєту є забезпечення ефективної оборони та співпраці з країнами-партнерами. Направлення підрозділів дозволяється для навчання, отримання техніки та стримування агресії.

Як вказав нардеп,  рішення ухвалює президент, але з поданням до Верховної Ради для схвалення.

У документі чітко визначаються завдання, чисельність, строки та умови перебування підрозділів за кордоном.

"Це дозволить швидше та ефективніше залучати міжнародну підтримку для зміцнення оборони України", - вказав Гончаренко. 

Доповнення 

Проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав у період дії воєнного стану" під номером №12378 був зареєстрований у Верховній Раді 7 січня.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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