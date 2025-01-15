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Рада схвалила продовження мобілізації на 90 діб

Рада схвалила продовження мобілізації на 90 діб

Київ • УНН

 • 33906 перегляди

Верховна Рада проголосувала за продовження загальної мобілізації в Україні на 90 діб - до 9 травня 2025 року. Рішення підтримали 310 депутатів, це вже 14-те продовження мобілізації.

Верховна Рада підтримала продовження проведення загальної мобілізації в Україні на 90 діб - до 9 травня, повідомили у депутатському корпусі, пише УНН.

Деталі

Рада проголосувала за закон #12405 про чергове продовження проведення загальної мобілізації. ЗА - 310

- написав нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

Він вказав, що загальну мобілізацію в країні продовжили вже 14-тий раз, з 08 лютого і до 09 травня цього року.

Документ очікує на підпис Президента.

Раніше

Повідомлялось, що парламент проголосував за продовження воєнного стану на 90 діб до 9 травня 2024 року. Рішення підтримали 315 народних депутатів.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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