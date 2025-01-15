Рада схвалила продовження мобілізації на 90 діб
Київ • УНН
Верховна Рада проголосувала за продовження загальної мобілізації в Україні на 90 діб - до 9 травня 2025 року. Рішення підтримали 310 депутатів, це вже 14-те продовження мобілізації.
Верховна Рада підтримала продовження проведення загальної мобілізації в Україні на 90 діб - до 9 травня, повідомили у депутатському корпусі, пише УНН.
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Рада проголосувала за закон #12405 про чергове продовження проведення загальної мобілізації. ЗА - 310
Він вказав, що загальну мобілізацію в країні продовжили вже 14-тий раз, з 08 лютого і до 09 травня цього року.
Документ очікує на підпис Президента.
Раніше
Повідомлялось, що парламент проголосував за продовження воєнного стану на 90 діб до 9 травня 2024 року. Рішення підтримали 315 народних депутатів.