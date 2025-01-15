Рада одобрила продление мобилизации на 90 суток
Киев • УНН
Верховная Рада проголосовала за продление всеобщей мобилизации в Украине на 90 суток - до 9 мая 2025 года. Решение поддержали 310 депутатов, это уже 14-е продление мобилизации.
Верховная Рада поддержала продление проведения всеобщей мобилизации в Украине на 90 суток - до 9 мая, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.
Детали
Рада проголосовала за закон #12405 об очередном продлении проведения всеобщей мобилизации. ЗА - 310
Он указал, что всеобщую мобилизацию в стране продлили уже 14-тый раз, с 08 февраля и до 09 мая этого года.
Документ ожидает подписи Президента.
Ранее
Сообщалось, что парламент проголосовал за продление военного положения на 90 суток до 9 мая 2024 года. Решение поддержали 315 народных депутатов.