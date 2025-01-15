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Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 117999 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

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Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
14 января, 13:22 • 164322 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали
14 января, 13:09 • 133491 просмотра

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 169925 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

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Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
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Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

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Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
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10 января, 15:58 • 288324 просмотра

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Рада одобрила продление мобилизации на 90 суток

Рада одобрила продление мобилизации на 90 суток

Киев  •  УНН

 • 10928 просмотра

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Верховная Рада проголосовала за продление всеобщей мобилизации в Украине на 90 суток - до 9 мая 2025 года. Решение поддержали 310 депутатов, это уже 14-е продление мобилизации.

Верховная Рада поддержала продление проведения всеобщей мобилизации в Украине на 90 суток - до 9 мая, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.

Детали

Рада проголосовала за закон #12405 об очередном продлении проведения всеобщей мобилизации. ЗА - 310

- написал нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Он указал, что всеобщую мобилизацию в стране продлили уже 14-тый раз, с 08 февраля и до 09 мая этого года.

Документ ожидает подписи Президента.

Ранее

Сообщалось, что парламент проголосовал за продление военного положения на 90 суток до 9 мая 2024 года. Решение поддержали 315 народных депутатов.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
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