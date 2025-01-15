Рада разрешила деятельность подразделений ВСУ за рубежом
Киев • УНН
Верховная Рада поддержала законопроект о направлении подразделений ВСУ за границу во время военного положения. Документ позволяет отправлять военных для обучения, получения техники и сдерживания агрессии.
Верховная Рада приняла в целом законопроект, позволяющий направлять подразделения ВСУ на территорию других государств для обеспечения национальной безопасности и обороны. Об этом сообщили в депутатском корпусе, передает УНН.
Верховная Рада проголосовала в целом законопроект о направлении подразделений ВСУ за границу во время военного положения (№12378). За - 317
Целью законопроекта является обеспечение эффективной обороны и сотрудничества со странами-партнерами. Направление подразделений разрешается для обучения, получения техники и сдерживания агрессии.
Как указал нардеп, решение принимает президент, но с представлением в Верховную Раду для одобрения.
В документе четко определяются задачи, численность, сроки и условия пребывания подразделений за рубежом.
«Это позволит быстрее и эффективнее привлекать международную поддержку для укрепления обороны Украины», - указал Гончаренко.
Дополнение
Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов направления подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства в период действия военного положения» под номером №12378 был зарегистрирован в Верховной Раде 7 января.
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