Зеленский предлагает Раде направить военные корабли ВМС в Турцию и Великобританию

Киев • УНН

 • 964 просмотра

Президент Зеленский подал законопроект о направлении подразделений ВМС Украины в Турцию и Великобританию. Это включает корвет "Гетман Иван Мазепа" и ряд противоминных кораблей, что обойдется в 135 млн грн в 2025 году.

Зеленский предлагает Раде направить военные корабли ВМС в Турцию и Великобританию

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает направить подразделения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Турцию и Великобританию. Об этом пишет УНН со ссылкой на законопроект №14059.

Детали

Согласно законопроекту, Президент Зеленский предлагает Раде утвердить указ от 19 сентября 2025 года №693/2025 "О направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства".

Указывается, что "с целью осуществления мероприятий, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии российской федерации против Украины, защиты ее суверенитета и территориальной целостности", предлагается направить на срок до прекращения или отмены военного положения в Украине в другие государства подразделения Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины:

в Турецкую Республику - корвет "Гетман Иван Мазепа" (типа "Ada") в составе штатного экипажа общей численностью до 106 военнослужащих;

в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии:

  • противоминный корабль "Черкассы" (типа "Sandown") в составе штатного экипажа общей численностью до 39 военнослужащих;
    • противоминный корабль "Чернигов" (типа "Sandown") в составе штатного экипажа общей численностью до 39 военнослужащих;
      • противоминный корабль "Мариуполь" (типа "Alkmaar") в составе штатного экипажа общей численностью до 39 военнослужащих;
        • противоминный корабль "Мелитополь" (типа "Alkmaar") в составе штатного экипажа общей численностью до 39 военнослужащих;
          • противоминный корабль "Геническ" (типа "Alkmaar") в составе штатного экипажа общей численностью до 39 военнослужащих;

            Управление 1 дивизиона противоминных кораблей Флотилии Военно-морских Сил Вооруженных сил Украины в составе штаба противоминных действий общей численностью до 20 военнослужащих.

            Предлагается установить, что подразделения ВМС во время их пребывания на территории других государств подчиняются Командованию Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины.

            Согласно финансово-экономическому обоснованию, на реализацию указа необходимо будет потратить 135 млн 433,9 тыс. гривен в 2025 году.

            В течение следующих трех лет (2026, 2027, 2028 годы) реализация указа потребует 203 млн 150,9 тыс. гривен (в случае продолжения военного положения).

            В случае прекращения или отмены военного положения в Украине и при наличии разрешения Турции на прохождение военных кораблей Черноморскими проливами Министерство обороны (по представлению командования Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины) информирует Президента Украины о необходимости возвращения или отзыва указанных подразделений и осуществляет подготовку и обеспечение возвращения подразделений к местам постоянной дислокации в Украине.

            Расходы предусматривают закупку топлива, смазочных материалов, консульские услуги, портовое обеспечение, питание военных и т.д.

            В пояснительной записке указывается, что "в связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией российской федерации против Украины и наращиванием агрессором усилий по дальнейшему захвату территории нашего государства возникла необходимость направления пребывания военнослужащих, в составе подразделений, на территории государств-партнеров, что будет способствовать получению сложной военной техники и профессиональному освоению ее использования для защиты суверенитета территориальной целостности Украины".

            Напомним

            Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон (№ 4255-IX), который предусматривает возможность направления подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства.

            Павел Башинский

            Военно-морские силы Украины
            Министерство обороны Украины
            Верховная Рада
            Вооруженные силы Украины
            Великобритания
            Турция
            Владимир Зеленский