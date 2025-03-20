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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Зеленський про список об'єктів, по яких рф не повинна бити: підготуємо до зустрічі з США

Київ • УНН

 • 16594 перегляди

Україна підготує для США перелік енергетичних, цивільних та інфраструктурних об'єктів, які росія не повинна обстрілювати. Зустріч делегацій відбудеться в Саудівській Аравії найближчими днями.

Зеленський про список об'єктів, по яких рф не повинна бити: підготуємо до зустрічі з США

Українська сторона підготує до зустрічі з американською стороною список енергетичних, цивільних та інфраструктурних об'єктів, по яких росія не має завдавати ударів. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час Zoom-брифінгу 19 березня, передає кореспондент УНН.

Від американської сторони ми отримали сигнали, що, скоріше за все, мова йде про "енергетичну тишу" - не бити по енергетиці обох країн, енергетичній інфраструктурі, а також мова йде про цивільну інфраструктуру. Тут я сказав Трампу, що цивільна інфраструктура - дуже всеосяжне поняття. Ми домовилися, що ми з нашого боку зробимо все, щоб підготувати список об'єктів, які ми вважаємо пріоритетними, й що ми вважаємо цивільною інфраструктурою. Ми підготуємо

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що у цьому списку може бути різна інфраструктура й інфраструктурні речі, такі як залізниця.

"Також ми будемо говорити про портову інфраструктуру", - вказав Глава держави. 

Я не знаю, що підтвердять партнери, але ми підготуємося до зустрічі в Саудівській Аравії… Що стосується списку, я сказав, що ми підготуємо, й відповідна технічна група поїде

- заявив Зеленський.

Президент вказав, що зустріч з американською делегацією буде в кінці цього тижня.

"П'ятниця, субота або неділя - в один з цих днів", - сказав Зеленський.

Команди України та США готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями - Зеленський19.03.25, 20:36 • 12846 переглядiв

Доповнення

Зеленський заявляв, що на наступній зустрічі в Саудівській Аравії буде обговорюватись часткове припинення вогню і безпеку судноплавства.

США і росія також проведуть переговори щодо деталей припинення вогню в Україні - в неділю, 23 березня, в Саудівській Аравії. Радник з Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв, що Україна не планує брати участь у переговорах США та росії в неділю у Саудівській Аравії.

18 березня Президент США Дональд Трамп і російський диктатор володимир путін погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню. Також будуть проведені технічні переговори щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі. Як зазначили у Білому домі, "ці переговори почнуться негайно на Близькому Сході".

15 березня Президент України утворив делегацію для взаємодії з міжнародними партнерами України з метою забезпечення переговорного процесу щодо досягнення справедливого миру та затвердив її склад, яку очолює керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Дональд Трамп
Михайло Подоляк
Андрій Єрмак
Саудівська Аравія
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