Зеленський про список об'єктів, по яких рф не повинна бити: підготуємо до зустрічі з США

Українська сторона підготує до зустрічі з американською стороною список енергетичних, цивільних та інфраструктурних об'єктів, по яких росія не має завдавати ударів. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час Zoom-брифінгу 19 березня, передає кореспондент УНН.

Від американської сторони ми отримали сигнали, що, скоріше за все, мова йде про "енергетичну тишу" - не бити по енергетиці обох країн, енергетичній інфраструктурі, а також мова йде про цивільну інфраструктуру. Тут я сказав Трампу, що цивільна інфраструктура - дуже всеосяжне поняття. Ми домовилися, що ми з нашого боку зробимо все, щоб підготувати список об'єктів, які ми вважаємо пріоритетними, й що ми вважаємо цивільною інфраструктурою. Ми підготуємо - сказав Зеленський.

Він зазначив, що у цьому списку може бути різна інфраструктура й інфраструктурні речі, такі як залізниця.

"Також ми будемо говорити про портову інфраструктуру", - вказав Глава держави.

Я не знаю, що підтвердять партнери, але ми підготуємося до зустрічі в Саудівській Аравії… Що стосується списку, я сказав, що ми підготуємо, й відповідна технічна група поїде - заявив Зеленський.

Президент вказав, що зустріч з американською делегацією буде в кінці цього тижня.

"П'ятниця, субота або неділя - в один з цих днів", - сказав Зеленський.

Команди України та США готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями - Зеленський

Доповнення

Зеленський заявляв, що на наступній зустрічі в Саудівській Аравії буде обговорюватись часткове припинення вогню і безпеку судноплавства.

США і росія також проведуть переговори щодо деталей припинення вогню в Україні - в неділю, 23 березня, в Саудівській Аравії. Радник з Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв, що Україна не планує брати участь у переговорах США та росії в неділю у Саудівській Аравії.

18 березня Президент США Дональд Трамп і російський диктатор володимир путін погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню. Також будуть проведені технічні переговори щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі. Як зазначили у Білому домі, "ці переговори почнуться негайно на Близькому Сході".



15 березня Президент України утворив делегацію для взаємодії з міжнародними партнерами України з метою забезпечення переговорного процесу щодо досягнення справедливого миру та затвердив її склад, яку очолює керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.