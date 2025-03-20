Зеленский о списке объектов, по которым рф не должна бить: подготовим ко встрече с США

Украинская сторона подготовит к встрече с американской стороной список энергетических, гражданских и инфраструктурных объектов, по которым россия не должна наносить удары. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время Zoom-брифинга 19 марта, передает корреспондент УНН.

От американской стороны мы получили сигналы, что, скорее всего, речь идет об "энергетической тишине" - не бить по энергетике обеих стран, энергетической инфраструктуре, а также речь идет о гражданской инфраструктуре. Здесь я сказал Трампу, что гражданская инфраструктура - очень всеобъемлющее понятие. Мы договорились, что мы с нашей стороны сделаем все, чтобы подготовить список объектов, которые мы считаем приоритетными, и что мы считаем гражданской инфраструктурой. Мы подготовим - сказал Зеленский.

Он отметил, что в этом списке может быть разная инфраструктура и инфраструктурные вещи, такие как железная дорога.

"Также мы будем говорить о портовой инфраструктуре", - указал Глава государства.

Я не знаю, что подтвердят партнеры, но мы подготовимся к встрече в Саудовской Аравии… Что касается списка, я сказал, что мы подготовим, и соответствующая техническая группа поедет - заявил Зеленский.

Президент указал, что встреча с американской делегацией будет в конце этой недели.

"Пятница, суббота или воскресенье - в один из этих дней", - сказал Зеленский.

Команды Украины и США готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни - Зеленский

Дополнение

Зеленский заявлял, что на следующей встрече в Саудовской Аравии будет обсуждаться частичное прекращение огня и безопасность судоходства.

США и россия также проведут переговоры по деталям прекращения огня в Украине - в воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии. Советник из Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина не планирует участвовать в переговорах США и россии в воскресенье в Саудовской Аравии.

18 марта Президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин согласились, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня. Также будут проведены технические переговоры по внедрению морского перемирия в Черном море. Как отметили в Белом доме, "эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке".



15 марта Президент Украины создал делегацию для взаимодействия с международными партнерами Украины с целью обеспечения переговорного процесса по достижению справедливого мира и утвердил ее состав, которую возглавляет руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.