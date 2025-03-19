Команды Украины и США готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни - Зеленский
Киев • УНН
Украинская и американская команды готовы встретиться в Саудовской Аравии для продолжения координации шагов по достижению мира. Зеленский отметил позитивную работу советников и представителей сторон.
Украинская и американская команды готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни для продолжения координации шагов по достижению мира. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с президентом США Дональдом Трампом, передает УНН.
Мы поручили нашим командам решить технические вопросы, связанные с реализацией и расширением частичного прекращения огня. Украинская и американская команды готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни для продолжения координации шагов по достижению мира. Мы поручили нашим советникам и представителям выполнить эту работу как можно быстрее. Мы отметили позитивную работу наших советников и представителей — Рубио, Волца, Келлогга, Ермака, Сибиги, Умерова и Палисы
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