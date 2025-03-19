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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

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Команды Украины и США готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни - Зеленский

Киев • УНН

 • 12845 просмотра

Украинская и американская команды готовы встретиться в Саудовской Аравии для продолжения координации шагов по достижению мира. Зеленский отметил позитивную работу советников и представителей сторон.

Команды Украины и США готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни - Зеленский

Украинская и американская команды готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни для продолжения координации шагов по достижению мира. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с президентом США Дональдом Трампом, передает УНН

Мы поручили нашим командам решить технические вопросы, связанные с реализацией и расширением частичного прекращения огня. Украинская и американская команды готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни для продолжения координации шагов по достижению мира. Мы поручили нашим советникам и представителям выполнить эту работу как можно быстрее. Мы отметили позитивную работу наших советников и представителей — Рубио, Волца, Келлогга, Ермака, Сибиги, Умерова и Палисы 

- заявил Зеленский.

Позитивный, очень содержательный и откровенный: Зеленский о разговоре с Трампом19.03.2025, 19:49 • 16653 просмотра

Президент Украины добавил, что "на дальнейших встречах команды могут договориться обо всех необходимых аспектах продвижения к прочному миру и гарантиям безопасности".

Встреча делегаций Украины и США планируется ориентировочно в конце недели – источник19.03.2025, 20:06 • 186669 просмотров

Ранее

Президент США Дональд Трамп заявил о завершении часового разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Разговор назван "очень хорошим".

Антонина Туманова

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