Команди України та США готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями - Зеленський

Українська та американська команди готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями для продовження координації кроків для досягнення миру. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після розмови з президентом США Дональдом Трампом, передає УНН.

Ми доручили нашим командам вирішити технічні питання, пов'язані з реалізацією та розширенням часткового припинення вогню. Українська та американська команди готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями для продовження координації кроків для досягнення миру. Ми доручили нашим радникам і представникам виконати цю роботу якнайшвидше. Ми відзначили позитивну роботу наших радників і представників — Рубіо, Волца, Келлогга, Єрмака, Сибіги, Умерова та Паліси - заявив Зеленський.

Позитивна, дуже змістовна і відверта: Зеленський про розмову з Трампом

Президент України додав, що "на подальших зустрічах команди можуть домовитися про всі необхідні аспекти просування до міцного миру та гарантій безпеки".

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

Раніше

Президент США Дональд Трамп заявив про завершення годинної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським. Розмову названо "дуже хорошою".