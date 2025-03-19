Команди України та США готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями - Зеленський
Київ • УНН
Українська та американська команди готові зустрітися в Саудівській Аравії для продовження координації кроків щодо досягнення миру. Зеленський відзначив позитивну роботу радників і представників сторін.
Українська та американська команди готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями для продовження координації кроків для досягнення миру. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після розмови з президентом США Дональдом Трампом, передає УНН.
Ми доручили нашим командам вирішити технічні питання, пов'язані з реалізацією та розширенням часткового припинення вогню. Українська та американська команди готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями для продовження координації кроків для досягнення миру. Ми доручили нашим радникам і представникам виконати цю роботу якнайшвидше. Ми відзначили позитивну роботу наших радників і представників — Рубіо, Волца, Келлогга, Єрмака, Сибіги, Умерова та Паліси
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