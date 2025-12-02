$42.340.08
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп'янська, Покровська та Вовчанська
11:54 • 17315 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
11:33 • 18210 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
10:36 • 14585 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
10:08 • 16616 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
2 грудня, 06:00 • 50208 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 48340 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
1 грудня, 15:35 • 58926 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 49514 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 45344 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотно
Зеленський про "мирний план": зараз є 20 пунктів, які були опрацьовані в Женеві і допрацьовані у Флориді

Київ • УНН

Президент України Володимир Зеленський повідомив про 20 пунктів "мирного плану", опрацьованих у Женеві та доопрацьованих у Флориді. Тим часом спецпредставник президента США Стівен Віткофф приземлився в Москві для зустрічі з Путіним.

Зеленський про "мирний план": зараз є 20 пунктів, які були опрацьовані в Женеві і допрацьовані у Флориді

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі є 20 пунктів "мирного плану", які були опрацьовані в Женеві і допрацьовані на переговорах України і США у Флориді. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з прем’єром-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном у вівторок, передає УНН.

Є зараз 20 пунктів, які були опрацьовані в Женеві, які були допрацьовані у Флориді. Деякі речі ще треба опрацювати з того, що я бачив. Америка робить великі кроки, щоб закінчити війну. Так чи інакше, наше завдання, я впевнений, що це наше спільне завдання всіх у Європі, - дійсно закінчити війну, а не просто отримати паузу в бойових діях

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив під час візиту до Ірландії, що отримав детальну доповідь української делегації після всіх мирних переговорів у США, де були й обговорення за участю розвідок, - про основні акценти американської сторони і доручив продовжити "максимально конструктивну роботу з командою Президента Трампа, а також з європейськими партнерами".

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Ірландія
Женева
Дональд Трамп
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Флорида