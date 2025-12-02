Зеленський про "мирний план": зараз є 20 пунктів, які були опрацьовані в Женеві і допрацьовані у Флориді

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі є 20 пунктів "мирного плану", які були опрацьовані в Женеві і допрацьовані на переговорах України і США у Флориді. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з прем’єром-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном у вівторок, передає УНН.

Є зараз 20 пунктів, які були опрацьовані в Женеві, які були допрацьовані у Флориді. Деякі речі ще треба опрацювати з того, що я бачив. Америка робить великі кроки, щоб закінчити війну. Так чи інакше, наше завдання, я впевнений, що це наше спільне завдання всіх у Європі, - дійсно закінчити війну, а не просто отримати паузу в бойових діях - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив під час візиту до Ірландії, що отримав детальну доповідь української делегації після всіх мирних переговорів у США, де були й обговорення за участю розвідок, - про основні акценти американської сторони і доручив продовжити "максимально конструктивну роботу з командою Президента Трампа, а також з європейськими партнерами".