12:35 • 5652 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54 • 17403 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливость
Эксклюзив
11:33 • 18293 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
10:36 • 14634 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08 • 16659 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 50259 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 48364 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 58937 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 49525 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 45351 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотно
Зеленский о «мирном плане»: сейчас есть 20 пунктов, которые были проработаны в Женеве и доработаны во Флориде

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 20 пунктах «мирного плана», проработанных в Женеве и доработанных во Флориде. Тем временем спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф приземлился в Москве для встречи с Путиным.

Зеленский о «мирном плане»: сейчас есть 20 пунктов, которые были проработаны в Женеве и доработаны во Флориде

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас есть 20 пунктов "мирного плана", которые были проработаны в Женеве и доработаны на переговорах Украины и США во Флориде. Об этом Зеленский заявил во время встречи с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином во вторник, передает УНН.

Есть сейчас 20 пунктов, которые были проработаны в Женеве, которые были доработаны во Флориде. Некоторые вещи еще надо проработать из того, что я видел. Америка делает большие шаги, чтобы закончить войну. Так или иначе, наша задача, я уверен, что это наша общая задача всех в Европе, - действительно закончить войну, а не просто получить паузу в боевых действиях

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время визита в Ирландию, что получил подробный доклад украинской делегации после всех мирных переговоров в США, где были и обсуждения с участием разведок, - об основных акцентах американской стороны и поручил продолжить "максимально конструктивную работу с командой Президента Трампа, а также с европейскими партнерами".

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Республика Ирландия
Женева
Дональд Трамп
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Флорида