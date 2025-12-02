Зеленский о «мирном плане»: сейчас есть 20 пунктов, которые были проработаны в Женеве и доработаны во Флориде

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас есть 20 пунктов "мирного плана", которые были проработаны в Женеве и доработаны на переговорах Украины и США во Флориде. Об этом Зеленский заявил во время встречи с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином во вторник, передает УНН.

Есть сейчас 20 пунктов, которые были проработаны в Женеве, которые были доработаны во Флориде. Некоторые вещи еще надо проработать из того, что я видел. Америка делает большие шаги, чтобы закончить войну. Так или иначе, наша задача, я уверен, что это наша общая задача всех в Европе, - действительно закончить войну, а не просто получить паузу в боевых действиях