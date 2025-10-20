$41.730.10
Зеленський пояснив, чим путін постійно намагається "підкупити" Трампа

Київ • УНН

 • 2768 перегляди

Володимир Зеленський заявив, що путін впливає на США великими економічними пропозиціями, використовуючи ресурси росії як приватну власність. Президент Трамп прагне швидкого закінчення війни, тоді як путін має на меті повну окупацію України.

Зеленський пояснив, чим путін постійно намагається "підкупити" Трампа

Російський диктатор володимир путін будує відносини з США, використовуючи великі економічні пропозиції. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає УНН.

Вплив путіна на Трампа

Зеленський прокоментував те, як путін ефективно впливає на президента США, адже останній постійно змінює свою риторику і не вводить санкції.

На запитання, чи планує Президент України міняти свою стратегію відносно Трампа, Зеленський відповів: "путін працює зі Сполученими Штатами Америки, маючи великі економічні пропозиції, маючи ресурс країни, яка не належить йому, але він її використовує як свою приватну власність. І будь-яка людина, яка прийшла в політику на час, відведений законом, а не на час відведений Богом, розуміє, що не можна продавати чи віддавати те, що тобі не належить. Тому в нас різний підхід з російською федерацією. Розпродажем України ніхто не буде займатися".

Зеленський зазначив, що Трамп хоче швидкого закінчення війни, а путін тотальну окупацію України.

Президент Трамп хоче швидкої перемоги, закінчення війни – і це перемога для всіх адекватних людей, а путін хоче тотальну окупацію України. І він використовує інструменти для того, щоб просто зберігати цю невизначеність, щоб не вводились санкції, щоб Трамп не пішов у вторинні санкції. А що він може давати? Території у нього великі, енергетичні проєкти великі, велика кількість компаній, які санкціоновані. Це великі гроші. Ті чи інші інтереси американської економіки в росії. У нас абсолютно різні стартові позиції. Вони агресори. Але агресору, який такий багатий і такий великий, деякі речі, якщо не жити за законом, просто пробачаються 

- розповів Зеленський.

Зеленський про настрої в європейців

Зеленський зазначив, що європейські партнери матимуть з Україною однакову позицію.

Вони всі сказали: ми тебе підтримуємо повністю. Ми зустрінемось на цьому тижні. Може, до нас хтось приїде. Може, ми зустрінемось в іншому місці з кимось з дуже високих, наближених до Президента Трампа, посадовців. Європейці матимуть з Україною однакову позицію – це дуже важливо 

- сказав Зеленський.

Зеленський про зустріч Трампа та путіна в Будапешті: президент США хоче закінчення війни

Доповнення

Президент США Дональд Трамп припустив, що можливо, російський диктатор володимир путін тягне час.

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявляв, що путін тягне час і вірить "у падіння України за в'єтнамським сценарієм".

Анна Мурашко

