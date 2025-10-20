Зеленский объяснил, чем путин постоянно пытается "подкупить" Трампа
Киев • УНН
Владимир Зеленский заявил, что путин влияет на США крупными экономическими предложениями, используя ресурсы россии как частную собственность. Президент Трамп стремится к быстрому окончанию войны, тогда как путин имеет целью полную оккупацию Украины.
Российский диктатор владимир путин строит отношения с США, используя крупные экономические предложения. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает УНН.
Влияние путина на Трампа
Зеленский прокомментировал то, как путин эффективно влияет на президента США, ведь последний постоянно меняет свою риторику и не вводит санкции.
На вопрос, планирует ли Президент Украины менять свою стратегию в отношении Трампа, Зеленский ответил: "путин работает с Соединенными Штатами Америки, имея большие экономические предложения, имея ресурс страны, которая не принадлежит ему, но он ее использует как свою частную собственность. И любой человек, пришедший в политику на время, отведенное законом, а не на время, отведенное Богом, понимает, что нельзя продавать или отдавать то, что тебе не принадлежит. Поэтому у нас разный подход с Российской Федерацией. Распродажей Украины никто не будет заниматься".
Зеленский отметил, что Трамп хочет быстрого окончания войны, а путин тотальную оккупацию Украины.
Президент Трамп хочет быстрой победы, окончания войны – и это победа для всех адекватных людей, а путин хочет тотальную оккупацию Украины. И он использует инструменты для того, чтобы просто сохранять эту неопределенность, чтобы не вводились санкции, чтобы Трамп не пошел во вторичные санкции. А что он может давать? Территории у него большие, энергетические проекты большие, большое количество компаний, которые санкционированы. Это большие деньги. Те или иные интересы американской экономики в россии. У нас абсолютно разные стартовые позиции. Они агрессоры. Но агрессору, который такой богатый и такой большой, некоторые вещи, если не жить по закону, просто прощаются
Зеленский о настроениях у европейцев
Зеленский отметил, что европейские партнеры будут иметь с Украиной одинаковую позицию.
Они все сказали: мы тебя поддерживаем полностью. Мы встретимся на этой неделе. Может, к нам кто-то приедет. Может, мы встретимся в другом месте с кем-то из очень высоких, приближенных к Президенту Трампу, должностных лиц. Европейцы будут иметь с Украиной одинаковую позицию – это очень важно
Дополнение
Президент США Дональд Трамп предположил, что, возможно, российский диктатор владимир путин тянет время.
Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявлял, что путин тянет время и верит "в падение Украины по вьетнамскому сценарию".