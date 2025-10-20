$41.730.10
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать Донбасс
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октября
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИ
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - Зеленский
Зеленский объяснил, чем путин постоянно пытается "подкупить" Трампа

Киев • УНН

 • 1180 просмотра

Владимир Зеленский заявил, что путин влияет на США крупными экономическими предложениями, используя ресурсы россии как частную собственность. Президент Трамп стремится к быстрому окончанию войны, тогда как путин имеет целью полную оккупацию Украины.

Зеленский объяснил, чем путин постоянно пытается "подкупить" Трампа

Российский диктатор владимир путин строит отношения с США, используя крупные экономические предложения. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает УНН.

Влияние путина на Трампа

Зеленский прокомментировал то, как путин эффективно влияет на президента США, ведь последний постоянно меняет свою риторику и не вводит санкции.

На вопрос, планирует ли Президент Украины менять свою стратегию в отношении Трампа, Зеленский ответил: "путин работает с Соединенными Штатами Америки, имея большие экономические предложения, имея ресурс страны, которая не принадлежит ему, но он ее использует как свою частную собственность. И любой человек, пришедший в политику на время, отведенное законом, а не на время, отведенное Богом, понимает, что нельзя продавать или отдавать то, что тебе не принадлежит. Поэтому у нас разный подход с Российской Федерацией. Распродажей Украины никто не будет заниматься".

Зеленский отметил, что Трамп хочет быстрого окончания войны, а путин тотальную оккупацию Украины.

Президент Трамп хочет быстрой победы, окончания войны – и это победа для всех адекватных людей, а путин хочет тотальную оккупацию Украины. И он использует инструменты для того, чтобы просто сохранять эту неопределенность, чтобы не вводились санкции, чтобы Трамп не пошел во вторичные санкции. А что он может давать? Территории у него большие, энергетические проекты большие, большое количество компаний, которые санкционированы. Это большие деньги. Те или иные интересы американской экономики в россии. У нас абсолютно разные стартовые позиции. Они агрессоры. Но агрессору, который такой богатый и такой большой, некоторые вещи, если не жить по закону, просто прощаются 

- рассказал Зеленский.

Зеленский о настроениях у европейцев

Зеленский отметил, что европейские партнеры будут иметь с Украиной одинаковую позицию.

Они все сказали: мы тебя поддерживаем полностью. Мы встретимся на этой неделе. Может, к нам кто-то приедет. Может, мы встретимся в другом месте с кем-то из очень высоких, приближенных к Президенту Трампу, должностных лиц. Европейцы будут иметь с Украиной одинаковую позицию – это очень важно 

- сказал Зеленский.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп предположил, что, возможно, российский диктатор владимир путин тянет время.

Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявлял, что путин тянет время и верит "в падение Украины по вьетнамскому сценарию".

Анна Мурашко

