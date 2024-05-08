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Зеленський поговорив з наслідним принцом Саудівської Аравії: деталі

Зеленський поговорив з наслідним принцом Саудівської Аравії: деталі

Київ • УНН

 • 51239 перегляди

Президент Зеленський обговорив двосторонні питання та українську формулу миру з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом, який висловив бажання допомогти відновити мир в Україні.

Президент України Володимир Зеленський поговорив  із наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом. Йшлося про низку двосторонніх питань, передає УНН.

"Я розмовляв із наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом і висловив вдячність Його Королівській Високості за послідовну підтримку Формули миру, а також його особисте бажання допомогти у відновленні справедливого миру в Україні. Ми також обговорили низку двосторонніх питань", - повідомив Зеленський у Twitter.

Додамо

За підсумками телефонних розмов із Президентом Володимиром Зеленським Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністри Данії та Нідерландів Метте Фредеріксен і Марк Рютте, Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич підтвердили свою участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15–16 червня. 

Контекст

15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Президент Зеленський припускає, що росія може зірвати Саміт миру. Зі свого боку керівник ОП Андрій Єрмак заявляв, що рф не братиме участі у Глобальному саміті миру, і це принципова позиція України.

Країни, які візьмуть участь в Саміті миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії, вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її росії.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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