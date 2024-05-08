Зеленский поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии: детали

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом. Речь шла о ряде двусторонних вопросов, передает УНН.

"Я разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом и выразил благодарность Его Королевскому Высочеству за последовательную поддержку Формулы мира, а также его личное желание помочь в восстановлении справедливого мира в Украине. Мы также обсудили ряд двусторонних вопросов", - сообщил Зеленский в Twitter.

Добавим

По итогам телефонных разговоров с Президентом Владимиром Зеленским Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министры Дании и Нидерландов Метте Фредериксен и Марк Рютте, Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич подтвердили свое участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня.

Контекст

15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Президент Зеленский предполагает, что россия может сорвать Саммит мира. Со своей стороны руководитель ОП Андрей Ермак заявлял, что рф не будет участвовать в Глобальном саммите мира, и это принципиальная позиция Украины.

Страны, которые примут участие в Саммите мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, выработают совместную переговорную позицию и передадут ее россии.