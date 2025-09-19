Зеленський після нічної атаки рф: слід активізувати посилення України, на столі у тому числі запропоновані Америці угоди по дронах і зброї

$41.250.05
48.780.01
ukenru
08:43 • 414 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
07:43 • 7636 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
06:26 • 15834 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 29790 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 54203 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 38822 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 48034 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 65453 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 28797 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 23548 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.4м/с
56%
754мм
Популярнi новини
Politico: Трамп і Стармер - несподівана дружба, що змінює світову політику18 вересня, 22:59 • 11145 перегляди
Уламки ворожого БпЛА впали у кількох районах Києва, пошкоджено тролейбусну мережу18 вересня, 23:21 • 33128 перегляди
"Лицемірна істота": Яніна Соколова відреагувала на заяву Харчишина про розрив стосунків19 вересня, 00:25 • 26811 перегляди
ССО підтвердили ураження логістичного хабу морської піхоти рф на курщині: показали відеоVideo05:36 • 5820 перегляди
У Чернігові пролунав вибух на тлі повітряної тривоги07:04 • 4180 перегляди
Публікації
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
06:26 • 15819 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 40021 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 65443 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto18 вересня, 08:58 • 45237 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 45408 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Марченко
Юлія Свириденко
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Китай
Європа
Реклама
УНН Lite
Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан18 вересня, 18:24 • 14734 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 34289 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 33007 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 32781 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 30910 перегляди
Актуальне
Financial Times
The Washington Post
M1 Abrams
Шахед-136
FGM-148 Javelin

Зеленський після нічної атаки рф: слід активізувати посилення України, на столі у тому числі запропоновані Америці угоди по дронах і зброї

Київ • УНН

 • 988 перегляди

Росія здійснила атаку на Київ та шість областей України, застосувавши майже 90 ударних дронів, більшість з яких знешкоджено. Президент Зеленський закликав до активізації посилення України та вказав на масштабні угоди щодо дронів і зброї, запропоновані Америці.

Зеленський після нічної атаки рф: слід активізувати посилення України, на столі у тому числі запропоновані Америці угоди по дронах і зброї

росія з вечора атакувала Київ та 6 областей, цілячись в інфраструктуру та підприємства і знову б’ючи по цивільних, коли весь світ і Сполучені Штати зокрема закликають до миру, заявив Президент Володимир Зеленський, наголосивши на потребі активізуватися з посиленням України і вказавши на масштабні угоди на столі щодо дронів та зброї, які Україна запропонувала Америці, пише УНН.

Деталі

"Ще з вечора вчорашнього дня тривала атака російських безпілотників на Україну - майже 90 ударних дронів. Нашим воїнам більшість вдалося знешкодити. Дякую за захист неба", - написав Президент.

Під ударом були Донеччина, Київщина та столиця, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Дніпровщина. Серед цілей – інфраструктура України, наші підприємства

- повідомив Зеленський.

Внаслідок ударів є постраждалі.

"У Павлограді на Дніпровщині двоє поранених. У Києві зараз ліквідовують наслідки після російської атаки – пошкоджено інфраструктуру громадського транспорту. Всі служби необхідні працюють", - додав Зеленський.

Президент вказав, що "знову росіяни б’ють по цивільних тоді, коли весь світ, і передусім Сполучені Штати, закликають до миру".

Ми чуємо позицію Президента Трампа щодо припинення вбивств і погодилися на всі пропозиції, щоб розблокувати дипломатію. Але не чують цю позицію, схоже, у росії. Це означає, що треба активніше реалізовувати все, що нас посилює: програму PURL, співвиробництво, фіналізацію гарантій безпеки. На столі – масштабні угоди щодо дронів та закупівлі зброї, які Україна запропонувала Америці. Потрібні рішучі дії, щоб росія зрештою теж погодилася на дипломатію. Дякую всім, хто допомагає

- зазначив Зеленський.

Доповнення

У Києві через нічну ворожу атаку 19 вересня пошкоджено канал підключення до оператора телекомунікаційної мережі КП "Київпастранс". Це призвело до можливих перебоїв з оплатою карткою та валідацією квитків на станціях швидкісного трамвая та фунікулера, а також тимчасової непрацездатності сайту підприємства.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Донецька область
Сумська область
Київська область
Харківська область
Дніпропетровська область
Чернігівська область
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Павлоград
Київ