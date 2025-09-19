Зеленський після нічної атаки рф: слід активізувати посилення України, на столі у тому числі запропоновані Америці угоди по дронах і зброї

росія з вечора атакувала Київ та 6 областей, цілячись в інфраструктуру та підприємства і знову б’ючи по цивільних, коли весь світ і Сполучені Штати зокрема закликають до миру, заявив Президент Володимир Зеленський, наголосивши на потребі активізуватися з посиленням України і вказавши на масштабні угоди на столі щодо дронів та зброї, які Україна запропонувала Америці, пише УНН.

Деталі

"Ще з вечора вчорашнього дня тривала атака російських безпілотників на Україну - майже 90 ударних дронів. Нашим воїнам більшість вдалося знешкодити. Дякую за захист неба", - написав Президент.

Під ударом були Донеччина, Київщина та столиця, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Дніпровщина. Серед цілей – інфраструктура України, наші підприємства - повідомив Зеленський.

Внаслідок ударів є постраждалі.

"У Павлограді на Дніпровщині двоє поранених. У Києві зараз ліквідовують наслідки після російської атаки – пошкоджено інфраструктуру громадського транспорту. Всі служби необхідні працюють", - додав Зеленський.

Президент вказав, що "знову росіяни б’ють по цивільних тоді, коли весь світ, і передусім Сполучені Штати, закликають до миру".

Ми чуємо позицію Президента Трампа щодо припинення вбивств і погодилися на всі пропозиції, щоб розблокувати дипломатію. Але не чують цю позицію, схоже, у росії. Це означає, що треба активніше реалізовувати все, що нас посилює: програму PURL, співвиробництво, фіналізацію гарантій безпеки. На столі – масштабні угоди щодо дронів та закупівлі зброї, які Україна запропонувала Америці. Потрібні рішучі дії, щоб росія зрештою теж погодилася на дипломатію. Дякую всім, хто допомагає - зазначив Зеленський.

Доповнення

У Києві через нічну ворожу атаку 19 вересня пошкоджено канал підключення до оператора телекомунікаційної мережі КП "Київпастранс". Це призвело до можливих перебоїв з оплатою карткою та валідацією квитків на станціях швидкісного трамвая та фунікулера, а також тимчасової непрацездатності сайту підприємства.