Зеленский после ночной атаки рф: следует активизировать усиление Украины, на столе в том числе предложенные Америке соглашения по дронам и оружию

$41.250.05
48.780.01
ukenru
Эксклюзив
07:43 • 4904 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
06:26 • 12562 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 28309 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 52609 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 37623 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 47342 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 63787 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 28665 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 23474 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 44184 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3.2м/с
59%
754мм
Популярные новости
Киев под атакой вражеских дронов: в столице громкие взрывы18 сентября, 22:29 • 13818 просмотра
Politico: Трамп и Стармер – неожиданная дружба, меняющая мировую политику18 сентября, 22:59 • 9466 просмотра
Обломки вражеского БПЛА упали в нескольких районах Киева, повреждена троллейбусная сеть18 сентября, 23:21 • 31684 просмотра
"Лицемерное существо": Янина Соколова отреагировала на заявление Харчишина о разрыве отношений19 сентября, 00:25 • 25145 просмотра
ССО подтвердили поражение логистического хаба морской пехоты рф на курщине: показали видеоVideo05:36 • 3332 просмотра
публикации
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
06:26 • 12567 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 38629 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 63787 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 43962 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 44184 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Марченко
Юлия Свириденко
Пит Хегсетх
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Китай
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 13971 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 33557 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 32348 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 32151 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 30307 просмотра
Актуальное
YouTube
ЧатГПТ
Financial Times
Вашингтон Пост
M1 Abrams

Зеленский после ночной атаки рф: следует активизировать усиление Украины, на столе в том числе предложенные Америке соглашения по дронам и оружию

Киев • УНН

 • 660 просмотра

россия совершила атаку на Киев и шесть областей Украины, применив почти 90 ударных дронов, большинство из которых обезврежены. Президент Зеленский призвал к активизации усиления Украины и указал на масштабные соглашения по дронам и оружию, предложенные Америке.

Зеленский после ночной атаки рф: следует активизировать усиление Украины, на столе в том числе предложенные Америке соглашения по дронам и оружию

россия с вечера атаковала Киев и 6 областей, целясь в инфраструктуру и предприятия и снова нанося удары по гражданским, когда весь мир и Соединенные Штаты в частности призывают к миру, заявил Президент Владимир Зеленский, подчеркнув необходимость активизироваться с усилением Украины и указав на масштабные соглашения на столе по дронам и оружию, которые Украина предложила Америке, пишет УНН.

Детали

"Еще с вечера вчерашнего дня продолжалась атака российских беспилотников на Украину - почти 90 ударных дронов. Нашим воинам большинство удалось обезвредить. Спасибо за защиту неба", - написал Президент.

Под ударом были Донетчина, Киевщина и столица, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина, Днепровщина. Среди целей – инфраструктура Украины, наши предприятия

- сообщил Зеленский.

В результате ударов есть пострадавшие.

"В Павлограде на Днепровщине двое раненых. В Киеве сейчас ликвидируют последствия после российской атаки – повреждена инфраструктура общественного транспорта. Все необходимые службы работают", - добавил Зеленский.

Президент указал, что "снова россияне бьют по гражданским тогда, когда весь мир, и прежде всего Соединенные Штаты, призывают к миру".

Мы слышим позицию Президента Трампа по прекращению убийств и согласились на все предложения, чтобы разблокировать дипломатию. Но не слышат эту позицию, похоже, в россии. Это означает, что нужно активнее реализовывать все, что нас усиливает: программу PURL, совместное производство, финализацию гарантий безопасности. На столе – масштабные соглашения по дронам и закупке оружия, которые Украина предложила Америке. Нужны решительные действия, чтобы россия в конце концов тоже согласилась на дипломатию. Спасибо всем, кто помогает

- отметил Зеленский.

Дополнение

В Киеве из-за ночной вражеской атаки 19 сентября поврежден канал подключения к оператору телекоммуникационной сети КП "Киевпастранс". Это привело к возможным перебоям с оплатой картой и валидацией билетов на станциях скоростного трамвая и фуникулера, а также временной неработоспособности сайта предприятия.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Донецкая область
Сумская область
Киевская область
Харьковская область
Днепропетровская область
Черниговская область
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Павлоград
Киев