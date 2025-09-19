Зеленский после ночной атаки рф: следует активизировать усиление Украины, на столе в том числе предложенные Америке соглашения по дронам и оружию

россия с вечера атаковала Киев и 6 областей, целясь в инфраструктуру и предприятия и снова нанося удары по гражданским, когда весь мир и Соединенные Штаты в частности призывают к миру, заявил Президент Владимир Зеленский, подчеркнув необходимость активизироваться с усилением Украины и указав на масштабные соглашения на столе по дронам и оружию, которые Украина предложила Америке, пишет УНН.

"Еще с вечера вчерашнего дня продолжалась атака российских беспилотников на Украину - почти 90 ударных дронов. Нашим воинам большинство удалось обезвредить. Спасибо за защиту неба", - написал Президент.

В результате ударов есть пострадавшие.

"В Павлограде на Днепровщине двое раненых. В Киеве сейчас ликвидируют последствия после российской атаки – повреждена инфраструктура общественного транспорта. Все необходимые службы работают", - добавил Зеленский.

Президент указал, что "снова россияне бьют по гражданским тогда, когда весь мир, и прежде всего Соединенные Штаты, призывают к миру".

Мы слышим позицию Президента Трампа по прекращению убийств и согласились на все предложения, чтобы разблокировать дипломатию. Но не слышат эту позицию, похоже, в россии. Это означает, что нужно активнее реализовывать все, что нас усиливает: программу PURL, совместное производство, финализацию гарантий безопасности. На столе – масштабные соглашения по дронам и закупке оружия, которые Украина предложила Америке. Нужны решительные действия, чтобы россия в конце концов тоже согласилась на дипломатию. Спасибо всем, кто помогает