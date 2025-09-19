У Києві через атаку рф збої в оплаті проїзду та валідації квитків: у якому транспорті
Через нічну ворожу атаку 19 вересня пошкоджено канал підключення до оператора телекомунікаційної мережі КП "Київпастранс". Це призвело до можливих перебоїв з оплатою карткою та валідацією квитків на станціях швидкісного трамвая та фунікулера, а також тимчасової непрацездатності сайту підприємства.
У Києві через нічну атаку російських військ виникли збої в оплаті проїзду та валідації квитків у деяких видах громадського транспорту, повідомили у КМДА у п'ятницю, пише УНН.
Через нічний обстріл можливі перебої з оплатою карткою та валідацією квитків на турнікетах станцій швидкісного трамвая та фунікулера
За даними КМДА, "у зв'язку нічною ворожою атакою у ніч проти 19 вересня сталося пошкодження каналу підключення до оператора телекомунікаційної мережі, що надає послуги КП "Київпастранс"". Тому, як вказано, офіційний сайт підприємства тимчасово не працює.
"Якщо не працює оплата чи валідація на турнікетах, пасажирам рекомендується здійснювати валідацію проїзного квитка в салоні трамваїв", - вказано у повідомленні.
Фахівці підприємства та оператора телекомунікаційної мережі, як зазначається, працюють над оперативним відновленням стабільної роботи сервісів.
