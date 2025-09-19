В Киеве из-за атаки рф сбои в оплате проезда и валидации билетов: в каком транспорте
Киев • УНН
Из-за ночной вражеской атаки 19 сентября поврежден канал подключения к оператору телекоммуникационной сети КП "Киевпастранс". Это привело к возможным перебоям с оплатой картой и валидацией билетов на станциях скоростного трамвая и фуникулера, а также временной неработоспособности сайта предприятия.
В Киеве из-за ночной атаки российских войск возникли сбои в оплате проезда и валидации билетов в некоторых видах общественного транспорта, сообщили в КГГА в пятницу, пишет УНН.
Из-за ночного обстрела возможны перебои с оплатой картой и валидацией билетов на турникетах станций скоростного трамвая и фуникулера
По данным КГГА, "в связи с ночной вражеской атакой в ночь на 19 сентября произошло повреждение канала подключения к оператору телекоммуникационной сети, предоставляющего услуги КП "Киевпасстранс"". Поэтому, как указано, официальный сайт предприятия временно не работает.
"Если не работает оплата или валидация на турникетах, пассажирам рекомендуется осуществлять валидацию проездного билета в салоне трамваев", - указано в сообщении.
Специалисты предприятия и оператора телекоммуникационной сети, как отмечается, работают над оперативным восстановлением стабильной работы сервисов.
