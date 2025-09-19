$41.190.02
18 сентября, 19:49 • 21383 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 43793 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 31431 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 41931 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 55995 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 27228 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 22757 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 39314 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 16907 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 57562 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
В Киеве из-за атаки рф сбои в оплате проезда и валидации билетов: в каком транспорте

Киев • УНН

 • 420 просмотра

Из-за ночной вражеской атаки 19 сентября поврежден канал подключения к оператору телекоммуникационной сети КП "Киевпастранс". Это привело к возможным перебоям с оплатой картой и валидацией билетов на станциях скоростного трамвая и фуникулера, а также временной неработоспособности сайта предприятия.

В Киеве из-за атаки рф сбои в оплате проезда и валидации билетов: в каком транспорте

В Киеве из-за ночной атаки российских войск возникли сбои в оплате проезда и валидации билетов в некоторых видах общественного транспорта, сообщили в КГГА в пятницу, пишет УНН.

Из-за ночного обстрела возможны перебои с оплатой картой и валидацией билетов на турникетах станций скоростного трамвая и фуникулера

- сообщили в КГГА.

По данным КГГА, "в связи с ночной вражеской атакой в ночь на 19 сентября произошло повреждение канала подключения к оператору телекоммуникационной сети, предоставляющего услуги КП "Киевпасстранс"". Поэтому, как указано, официальный сайт предприятия временно не работает.

"Если не работает оплата или валидация на турникетах, пассажирам рекомендуется осуществлять валидацию проездного билета в салоне трамваев", - указано в сообщении.

Специалисты предприятия и оператора телекоммуникационной сети, как отмечается, работают над оперативным восстановлением стабильной работы сервисов.

Обломки вражеского БПЛА упали в нескольких районах Киева, повреждена троллейбусная сеть19.09.25, 02:21 • 26228 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКиев
