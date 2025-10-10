Зеленський обговорив з президентом Фінляндії гарантії безпеки та підготовку до коаліції охочих у жовтні та листопаді

$41.510.10
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
14:10 • 11693 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
14:04 • 11808 перегляди
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
13:35 • 15730 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto
10:53 • 26969 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
10 жовтня, 09:44 • 30863 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
10 жовтня, 09:08 • 17669 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
10 жовтня, 07:24 • 18426 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
10 жовтня, 03:50 • 18160 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 25831 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18
Аварійні відключення вже скасували у трьох містах, світло повернули 270 тис. киян - Міненерго10 жовтня, 09:38
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі11:09
Черкащину повністю заживили, проте аварійні відключення тривають у 7 областях та Києві - Міненерго12:07
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto15:17
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto13:35
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo10:53
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх 10 жовтня, 09:44
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Александр Стубб
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Київська область
Сумська область
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі11:09
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39
Fox News
Ручна граната
The Guardian
E-6 Mercury
Детонатор

Зеленський обговорив з президентом Фінляндії гарантії безпеки та підготовку до коаліції охочих у жовтні та листопаді

Київ • УНН

 • 1202 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Лідери обговорили гарантії безпеки для України, підготовку до коаліції охочих у жовтні та листопаді, а також удар рф по критичній інфраструктурі.

Зеленський обговорив з президентом Фінляндії гарантії безпеки та підготовку до коаліції охочих у жовтні та листопаді

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Лідери обговорили гарантії безпеки для України, підготовку до коаліції охочих у жовтні та листопаді, а також удар рф по критичній інфраструктурі України, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Як повідомили в ОП, Александр Стубб поділився деталями своєї зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом. Володимир Зеленський привітав Фінляндію з укладенням угоди зі Сполученими Штатами Америки щодо спільного будівництва криголамів, яка додасть безпеки в Арктиці.

Лідери обговорили гарантії безпеки для України, що зараз є одним із найважливіших пріоритетів. Глава держави наголосив, що наша країна цінує готовність США підтримати ці гарантії. Важливо прискорити роботу з європейськими партнерами, фіналізувати всі деталі. Президент України зазначив, що триває підготовка до активної роботи в межах коаліції охочих у жовтні та листопаді. Володимир Зеленський і Александр Стубб скоординували спільні кроки.

Глава держави також розповів про підготовку проєкту резолюції Генасамблеї ООН, що засуджує викрадення та депортацію українських дітей. Україна розраховує на її підтримку з боку партнерів.

Зеленський поінформував Александра Стубба про ситуацію в енергетичній системі. Росія знову завдала підлого удару по критичній інфраструктурі України. Наша держава розуміє всі наміри росіян і захищатиметься. Президент України звернувся з проханням подумати над тим, як Фінляндія може допомогти.

Нічна атака по енергетиці: аварійні відключення діють у восьми регіонах, включаючи Київ10.10.25, 17:13 • 1416 переглядiв

Антоніна Туманова

