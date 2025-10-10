$41.510.10
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
14:10 • 10732 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
14:04 • 11276 просмотра
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
13:35 • 14956 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto
10:53 • 26334 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
10 октября, 09:44 • 30464 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
10 октября, 09:08 • 17570 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
10 октября, 07:24 • 18380 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50 • 18121 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 25808 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
Зеленский обсудил с президентом Финляндии гарантии безопасности и подготовку к коалиции желающих в октябре и ноябре

Киев • УНН

 • 1018 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Финляндии Александром Стуббом. Лидеры обсудили гарантии безопасности для Украины, подготовку к коалиции желающих в октябре и ноябре, а также удар рф по критической инфраструктуре.

Зеленский обсудил с президентом Финляндии гарантии безопасности и подготовку к коалиции желающих в октябре и ноябре

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Финляндии Александром Стуббом. Лидеры обсудили гарантии безопасности для Украины, подготовку к коалиции желающих в октябре и ноябре, а также удар рф по критической инфраструктуре Украины, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Как сообщили в ОП, Александр Стубб поделился деталями своей встречи с Президентом США Дональдом Трампом. Владимир Зеленский поздравил Финляндию с заключением соглашения с Соединенными Штатами Америки о совместном строительстве ледоколов, которое добавит безопасности в Арктике.

Лидеры обсудили гарантии безопасности для Украины, что сейчас является одним из важнейших приоритетов. Глава государства подчеркнул, что наша страна ценит готовность США поддержать эти гарантии. Важно ускорить работу с европейскими партнерами, финализировать все детали. Президент Украины отметил, что идет подготовка к активной работе в рамках коалиции желающих в октябре и ноябре. Владимир Зеленский и Александр Стубб скоординировали совместные шаги.

Глава государства также рассказал о подготовке проекта резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей похищение и депортацию украинских детей. Украина рассчитывает на ее поддержку со стороны партнеров.

Зеленский проинформировал Александра Стубба о ситуации в энергетической системе. Россия снова нанесла подлый удар по критической инфраструктуре Украины. Наше государство понимает все намерения россиян и будет защищаться. Президент Украины обратился с просьбой подумать над тем, как Финляндия может помочь.

Ночная атака по энергетике: аварийные отключения действуют в восьми регионах, включая Киев10.10.25, 17:13 • 1332 просмотра

Антонина Туманова

