Зеленский обсудил с президентом Финляндии гарантии безопасности и подготовку к коалиции желающих в октябре и ноябре
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Финляндии Александром Стуббом. Лидеры обсудили гарантии безопасности для Украины, подготовку к коалиции желающих в октябре и ноябре, а также удар рф по критической инфраструктуре Украины, передает УНН со ссылкой на ОП.
Детали
Как сообщили в ОП, Александр Стубб поделился деталями своей встречи с Президентом США Дональдом Трампом. Владимир Зеленский поздравил Финляндию с заключением соглашения с Соединенными Штатами Америки о совместном строительстве ледоколов, которое добавит безопасности в Арктике.
Лидеры обсудили гарантии безопасности для Украины, что сейчас является одним из важнейших приоритетов. Глава государства подчеркнул, что наша страна ценит готовность США поддержать эти гарантии. Важно ускорить работу с европейскими партнерами, финализировать все детали. Президент Украины отметил, что идет подготовка к активной работе в рамках коалиции желающих в октябре и ноябре. Владимир Зеленский и Александр Стубб скоординировали совместные шаги.
Глава государства также рассказал о подготовке проекта резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей похищение и депортацию украинских детей. Украина рассчитывает на ее поддержку со стороны партнеров.
Зеленский проинформировал Александра Стубба о ситуации в энергетической системе. Россия снова нанесла подлый удар по критической инфраструктуре Украины. Наше государство понимает все намерения россиян и будет защищаться. Президент Украины обратился с просьбой подумать над тем, как Финляндия может помочь.
