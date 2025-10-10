Зеленский обсудил с президентом Финляндии гарантии безопасности и подготовку к коалиции желающих в октябре и ноябре

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Финляндии Александром Стуббом. Лидеры обсудили гарантии безопасности для Украины, подготовку к коалиции желающих в октябре и ноябре, а также удар рф по критической инфраструктуре.