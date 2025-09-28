Зеленський обговорив з прем’єром Норвегії загрозу дронів для України та ЄС
Київ • УНН
Президент Зеленський подякував Норвегії за допомогу після масованого обстрілу. Лідери обговорили зростання кількості інцидентів з дронами в Європі.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере, під час якої подякував Осло за постійну допомогу Києву. Він наголосив, що підтримка особливо цінна після чергового масованого російського обстрілу вночі, який забрав життя мирних жителів. Про це пише УНН.
Деталі
Поговорив із Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере. Вдячний за підтримку після нічного підлого російського обстрілу, який забрав життя українців. Дуже цінуємо, що Норвегія нам допомагає
Сторони торкнулися і ширшої безпекової ситуації в Європі, зокрема інцидентів із використанням дронів, кількість яких останнім часом зростає.
Зеленський підкреслив, що спільна реакція європейських партнерів стане вагомою відповіддю на ці виклики. Лідери домовилися підтримувати тісну координацію та узгодили подальші контакти на двосторонньому рівні.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що внаслідок нічної атаки на Київ загинули 4 особи, серед них 12-річна дівчинка, та постраждали 13 людей. Пошкоджено житлові будинки, дитячий садок та Інститут кардіології.
У декількох районах Сумської області зафіксовано наслідки атак зс рф минулої ночі. Повідомляється про загибель чоловіка; є поранені. Також рятувальникам довелося боротися з масштабною пожежею.