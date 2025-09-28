$41.490.00
08:59 • 12022 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
08:33 • 18847 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
07:36 • 15242 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
28 сентября, 06:00 • 18975 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 46445 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 64743 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 80889 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
26 сентября, 14:01 • 133323 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 55091 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 47502 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Зеленский обсудил с премьером Норвегии угрозу дронов для Украины и ЕС

Киев • УНН

 • 962 просмотра

Президент Зеленский поблагодарил Норвегию за помощь после массированного обстрела. Лидеры обсудили рост числа инцидентов с дронами в Европе.

Зеленский обсудил с премьером Норвегии угрозу дронов для Украины и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере, во время которого поблагодарил Осло за постоянную помощь Киеву. Он подчеркнул, что поддержка особенно ценна после очередного массированного российского обстрела ночью, который унес жизни мирных жителей. Об этом пишет УНН.

Подробности 

Поговорил с Премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере. Благодарен за поддержку после ночного подлого российского обстрела, который унес жизни украинцев. Очень ценим, что Норвегия нам помогает 

– подчеркнул Зеленский.

Стороны затронули и более широкую ситуацию с безопасностью в Европе, в частности инциденты с использованием дронов, количество которых в последнее время растет.

Зеленский подчеркнул, что совместная реакция европейских партнеров станет весомым ответом на эти вызовы. Лидеры договорились поддерживать тесную координацию и согласовали дальнейшие контакты на двустороннем уровне.

Напомним

Ранее УНН писал, что в результате ночной атаки на Киев погибли 4 человека, среди них 12-летняя девочка, и пострадали 13 человек. Повреждены жилые дома, детский сад и Институт кардиологии. 

В нескольких районах Сумской области зафиксированы последствия атак вс рф прошлой ночью. Сообщается о гибели мужчины; есть раненые. Также спасателям пришлось бороться с масштабным пожаром

Степан Гафтко

