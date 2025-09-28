Зеленский обсудил с премьером Норвегии угрозу дронов для Украины и ЕС
Киев • УНН
Президент Зеленский поблагодарил Норвегию за помощь после массированного обстрела. Лидеры обсудили рост числа инцидентов с дронами в Европе.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере, во время которого поблагодарил Осло за постоянную помощь Киеву. Он подчеркнул, что поддержка особенно ценна после очередного массированного российского обстрела ночью, который унес жизни мирных жителей. Об этом пишет УНН.
Подробности
Поговорил с Премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере. Благодарен за поддержку после ночного подлого российского обстрела, который унес жизни украинцев. Очень ценим, что Норвегия нам помогает
Стороны затронули и более широкую ситуацию с безопасностью в Европе, в частности инциденты с использованием дронов, количество которых в последнее время растет.
Зеленский подчеркнул, что совместная реакция европейских партнеров станет весомым ответом на эти вызовы. Лидеры договорились поддерживать тесную координацию и согласовали дальнейшие контакты на двустороннем уровне.
Напомним
Ранее УНН писал, что в результате ночной атаки на Киев погибли 4 человека, среди них 12-летняя девочка, и пострадали 13 человек. Повреждены жилые дома, детский сад и Институт кардиологии.
В нескольких районах Сумской области зафиксированы последствия атак вс рф прошлой ночью. Сообщается о гибели мужчины; есть раненые. Также спасателям пришлось бороться с масштабным пожаром.