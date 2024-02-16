Зеленський та Штайнмайєр зустрілися у Берліні: говорили про оборонні потреби України
Київ • УНН
Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Штайнмаєром у Берліні. Глави держав обговорили актуальну ситуацію на фронті, та окреслили оборонні потреби України
У Берліні Президент Володимир Зеленський зустрівся із Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Говорили про ситуацію на фронті, актуальні оборонні потреби України. Про це повідомили у пресслужбі українського глави держави, передає УНН.
У Берліні провів зустріч із Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Говорили про ситуацію на фронті, актуальні оборонні потреби України. Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Німеччиною, підписана сьогодні в Берліні, є важливим кроком у зміцненні обороноздатності нашої держави. Дякую Німеччині та її народу за вагому підтримку України!
Додатково
Раніше німецьке видання dpa анонсувало, що під час візитів Президента України Володимира Зеленського до Берліна та Парижа очікується підписання двосторонніх угод про безпеку з Німеччиною та Францією.
Безпекова угода з Німеччиною: оприлюднено текст 16.02.24, 15:06 • 18142 перегляди
В офісі президента Франції Еммануеля Макрона заявили, що угода про безпеку між Францією та Україною буде підписана у Парижі під час візиту Зеленського у п'ятницю.
Однак Єлисейський палац у четвер не надав жодних подробиць щодо змісту угоди.
Місяць тому Макрон пообіцяв Україні угоду про підтримку, аналогічну до того, яку Велика Британія раніше підписала з Україною.