Зеленський та Штайнмайєр зустрілися у Берліні: говорили про оборонні потреби України

У Берліні Президент Володимир Зеленський зустрівся із Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Говорили про ситуацію на фронті, актуальні оборонні потреби України. Про це повідомили у пресслужбі українського глави держави, передає УНН.

У Берліні провів зустріч із Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Говорили про ситуацію на фронті, актуальні оборонні потреби України. Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Німеччиною, підписана сьогодні в Берліні, є важливим кроком у зміцненні обороноздатності нашої держави. Дякую Німеччині та її народу за вагому підтримку України! – написав Зеленський під відеом зустрічі.

Додатково

Раніше німецьке видання dpa анонсувало, що під час візитів Президента України Володимира Зеленського до Берліна та Парижа очікується підписання двосторонніх угод про безпеку з Німеччиною та Францією.

Безпекова угода з Німеччиною: оприлюднено текст

В офісі президента Франції Еммануеля Макрона заявили, що угода про безпеку між Францією та Україною буде підписана у Парижі під час візиту Зеленського у п'ятницю.

Однак Єлисейський палац у четвер не надав жодних подробиць щодо змісту угоди.

Місяць тому Макрон пообіцяв Україні угоду про підтримку, аналогічну до того, яку Велика Британія раніше підписала з Україною.