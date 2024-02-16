Зеленський та Штайнмайєр зустрілися у Берліні: говорили про оборонні потреби України

ukenru
29 березня, 19:41 • 41336 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 94439 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 114829 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 116722 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 231871 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156611 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147205 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133134 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121715 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112871 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.8 м/с
85 %
749 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Грузинські фотографи звинуватили World Press Photo в узаконенні російської пропаганди

Грузинські фотографи звинуватили World Press Photo в узаконенні російської пропаганди

29 березня, 17:06 • 36713 перегляди
У Норвегії чоловік влаштував різанину в будинку: чотири людини поранені, одна в реанімації

У Норвегії чоловік влаштував різанину в будинку: чотири людини поранені, одна в реанімації

29 березня, 17:17 • 39993 перегляди
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 44056 перегляди
Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

29 березня, 18:15 • 32838 перегляди
Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

29 березня, 18:45 • 33407 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 231870 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385365 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440558 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448937 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358365 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 114829 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130571 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124771 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98696 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107859 перегляди
Актуальне
Зеленський та Штайнмайєр зустрілися у Берліні: говорили про оборонні потреби України

Зеленський та Штайнмайєр зустрілися у Берліні: говорили про оборонні потреби України

Київ • УНН

 • 27147 перегляди

Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Штайнмаєром у Берліні. Глави держав обговорили актуальну ситуацію на фронті, та окреслили оборонні потреби України

У Берліні Президент Володимир Зеленський зустрівся із Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.  Говорили про ситуацію на фронті, актуальні оборонні потреби України. Про це повідомили у пресслужбі українського глави держави, передає УНН

У Берліні провів зустріч із Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.  Говорили про ситуацію на фронті, актуальні оборонні потреби України. Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Німеччиною, підписана сьогодні в Берліні, є важливим кроком у зміцненні обороноздатності нашої держави.  Дякую Німеччині та її народу за вагому підтримку України!

– написав Зеленський під відеом зустрічі.

Додатково

Раніше німецьке видання dpa анонсувало, що під час візитів Президента України Володимира Зеленського до Берліна та Парижа очікується підписання двосторонніх угод про безпеку з Німеччиною та Францією.  

Безпекова угода з Німеччиною: оприлюднено текст 16.02.24, 15:06 • 18142 перегляди

В офісі президента Франції Еммануеля Макрона заявили, що угода про безпеку між Францією та Україною буде підписана у Парижі під час візиту Зеленського у п'ятницю.

Однак Єлисейський палац у четвер не надав жодних подробиць щодо змісту угоди.

Місяць тому Макрон пообіцяв Україні угоду про підтримку, аналогічну до того, яку Велика Британія раніше підписала з Україною.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

ВійнаПолітикаМультимедіа
frank-valter-shtainmaierФранк-Вальтер Штайнмаєр
emmanuel-makronЕммануель Макрон
paryzhПариж
frantsiiaФранція
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
nimechchynaНімеччина
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
berlinБерлін
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,323.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,835.18