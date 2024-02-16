Зеленский и Штайнмайер подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности
Киев • УНН
Зеленский встретился с президентом Германии Штайнмайером в Берлине, и они подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Германией.
В Берлине Президент Владимир Зеленский встретился с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Они подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Германией. Об этом сообщили в пресс-службе украинского главы государства, передает УНН.
В Берлине провел встречу с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Говорили о ситуации на фронте, актуальных оборонных потребностях Украины. Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Германией, подписанное сегодня в Берлине, является важным шагом в укреплении обороноспособности нашего государства. Спасибо Германии и ее народу за весомую поддержку Украины!
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Ранее немецкое издание dpa анонсировало, что во время визитов Президента Украины Владимира Зеленского в Берлин и Париж ожидается подписание двусторонних соглашений о безопасности с Германией и Францией.
В офисе президента Франции Эммануэля Макрона заявили, что соглашение о безопасности между Францией и Украиной будет подписано в Париже во время визита Зеленского в пятницу.
Однако Елисейский дворец в четверг не предоставил никаких подробностей относительно содержания соглашения.
Месяц назад Макрон пообещал Украине соглашение о поддержке, аналогичное тому, которое Великобритания ранее подписала с Украиной.
Зеленский и Штайнмайер подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности
Зеленский встретился с президентом Германии Штайнмайером в Берлине, и они подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Германией.
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