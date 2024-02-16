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Зеленский и Штайнмайер подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Зеленский и Штайнмайер подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 15:18  •  3407 просмотра

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Зеленский встретился с президентом Германии Штайнмайером в Берлине, и они подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Германией.

В Берлине Президент Владимир Зеленский встретился с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.  Они подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Германией. Об этом сообщили в пресс-службе украинского главы государства, передает УНН

В Берлине провел встречу с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.  Говорили о ситуации на фронте, актуальных оборонных потребностях Украины. Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Германией, подписанное сегодня в Берлине, является важным шагом в укреплении обороноспособности нашего государства.  Спасибо Германии и ее народу за весомую поддержку Украины!

- написал Зеленский под видео встречи.

Дополнительно

Ранее немецкое издание dpa анонсировало, что во время визитов Президента Украины Владимира Зеленского в Берлин и Париж ожидается подписание двусторонних соглашений о безопасности с Германией и Францией.  

В офисе президента Франции Эммануэля Макрона заявили, что соглашение о безопасности между Францией и Украиной будет подписано в Париже во время визита Зеленского в пятницу.

Однако Елисейский дворец в четверг не предоставил никаких подробностей относительно содержания соглашения.

Месяц назад Макрон пообещал Украине соглашение о поддержке, аналогичное тому, которое Великобритания ранее подписала с Украиной.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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frank-valter-shtainmaierФранк-Вальтер Штайнмайер
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
parizhПариж
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
berlinБерлин
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