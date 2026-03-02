Зеленський анонсував засідання РНБО для затвердження стратегії на наступну зиму
Київ • УНН
Президент Зеленський готує засідання РНБО для затвердження стратегії на наступну зиму. Будуть оновлені плани захисту та відновлення енергетичних об'єктів і критичної інфраструктури.
Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку засідання РНБО для затвердження стратегії на наступну зиму - повинні бути затверджені оновлені плани захисту й відновлення енергетичних обʼєктів та критичної інфраструктури в містах і громадах, передає УНН.
Готуємо РНБО для затвердження стратегії на наступну зиму: повинні бути затверджені оновлені плани захисту й відновлення енергетичних обʼєктів та критичної інфраструктури в містах і громадах – комплексні плани стійкості міст та регіонів
Президент обговорив із премʼєркою Юлією Свириденко й секретарем РНБО України Рустемом Умєровим ключові пріоритети, зміст уже підготовлених драфтів документів, напрацювання конкретних регіонів.
Українці бачили та відчували, які міста й громади все ж таки підготувались до наявних загроз, а які не використали ефективно час перед зимою минулого року. Цього року для кожного регіону буде затверджений на рівні РНБО конкретний перелік необхідних дій, і при цьому ми збережемо й поширимо ефективні рішення тих міст та громад, які цієї зими продемонстрували найбільші результати в захисті енергосистеми та в підтримці людей. Визначимо також і конкретні завдання для системи ППО України та відповідної роботи з партнерами. Україна стане сильнішою. Слава Україні!
