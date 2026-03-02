Зеленский анонсировал заседание СНБО для утверждения стратегии на следующую зиму
Киев • УНН
Президент Зеленский готовит заседание СНБО для утверждения стратегии на следующую зиму. Будут обновлены планы защиты и восстановления энергетических объектов и критической инфраструктуры.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке заседания СНБО для утверждения стратегии на следующую зиму - должны быть утверждены обновленные планы защиты и восстановления энергетических объектов и критической инфраструктуры в городах и громадах, передает УНН.
Готовим СНБО для утверждения стратегии на следующую зиму: должны быть утверждены обновленные планы защиты и восстановления энергетических объектов и критической инфраструктуры в городах и громадах – комплексные планы устойчивости городов и регионов
Президент обсудил с премьер-министром Юлией Свириденко и секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым ключевые приоритеты, содержание уже подготовленных драфтов документов, наработки конкретных регионов.
Украинцы видели и чувствовали, какие города и общины все же подготовились к существующим угрозам, а какие не использовали эффективно время перед зимой прошлого года. В этом году для каждого региона будет утвержден на уровне СНБО конкретный перечень необходимых действий, и при этом мы сохраним и распространим эффективные решения тех городов и общин, которые этой зимой продемонстрировали наибольшие результаты в защите энергосистемы и в поддержке людей. Определим также и конкретные задачи для системы ПВО Украины и соответствующей работы с партнерами. Украина станет сильнее. Слава Украине!
