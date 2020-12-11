Зеленський у зверненні до "Венеціанки" вказав на "неприйнятність" нинішнього складу КСУ

"Президент у зверненні до Венеціанської комісії, по-перше, подякував за те, що вони взагалі надали висновки, по-друге, подякував за те, що Венеціанська комісія фактично підтвердила всі тези, які озвучувались Президентом щодо оцінки рішення Конституційного суду і нашою політичною силою ("Слуги народу" - ред.). Президент висловив позицію, що нинішній склад Конституційного суду, що голосував за рішення, які сама Венеціанська комісія визнала необгрунтованими, вчиненими з виходом за межі повноважень, в умовах конфлікту інтересів – що цей склад КСУ не може бути сприйнятий суспільством і владою, тому треба шукати шляхи вирішення цієї проблеми у тому числі", - сказав Веніславський.

З його слів, на засіданні Венеціанської комісії пропонувалось доповнити висновки окремими пунктами.

"Ми чекаємо остаточні висновки з тими доповненими пунктами, і далі будемо дивитись, як це впливає на наші подальші дії", - зазначив співрозмовник УНН.

Нагадаємо, раніше сьогодні Венеціанська комісія схвалила два висновки по Україні, які стосуються рішення Конституційного суду України та ситуації з антикорупційним законодавством. Президент України Володимир Зеленський також брав участь у засіданні.

Як повідомляв УНН, 9 грудня Венеціанська комісія разом із Генеральним управлінням з прав людини і верховенства права (DGI) Ради Європи оприлюднили Терміновий спільний висновок про законодавчу ситуацію з механізмами протидії корупції у відповідності з рішенням Конституційного суду України № 13-р/2020 від 27 жовтня.

У висновку зазначається, що рішення КСУ "не має чіткої аргументації і твердої основи у міжнародному праві".

Крім того, 10 грудня Венеціанська комісія оприлюднила другий висновок щодо ситуації з Конституційним судом України.

Висновок включає рекомендації Верховній Раді більш чітко прописати ситуації, при яких може бути обмежена діяльність КСУ, а суддям Конституційного суду рекомендують більш конкретно вказувати причини неконституційності законів при прийняті рішень.

Поруч з цим, у КСУ, коментуючи рішення "Венеціанки", зазначили, що комісія нагадала парламенту та виконавчій владі про повагу до ролі Конституційного Суду як "охоронця" Конституції України, і що його рішення мають виконуватися.

Як повідомляв УНН, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, і після цього почати процес відбору нових суддів. Пізніше до нього подали альтернативи, в тому числі і голова Верховної Ради Дмитро Разумков. У ВР створили робочу групу, яка повинна була напрацювати три законопроекти для вирішення ситуації - повернення електронного декларування, зміни до Кримінального Кодексу і зміни в закон про КСУ.