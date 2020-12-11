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Зеленский в обращении к "Венецианке" отметил на "неприемлемости" нынешнего состава КСУ

Зеленский в обращении к "Венецианке" отметил на "неприемлемости" нынешнего состава КСУ

Киев  •  УНН

 • 29074 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в обращении к Венецианской комиссии выразил позицию, что нынешний состав Конституционного суда не может быть воспринят обществом и властью, поэтому надо искать пути решения этой проблемы. Об этом в комментарии УНН рассказал представитель Президента в Конституционном Суде, народный депутат Украины Федор Вениславский.

"Президент в обращении к Венецианской комиссии, во-первых, поблагодарил за то, что они вообще дали заключение, во-вторых, поблагодарил за то, что Венецианская комиссия фактически подтвердила все тезисы, которые озвучивались Президентом по оценке решения Конституционного суда и нашей политической силой ("Слуги народа" - ред.). Президент выразил позицию, что нынешний состав Конституционного суда, который голосовал за решения, которые сама Венецианская комиссия признала необоснованными, совершенными с выходом за пределы полномочий, в условиях конфликта интересов - что этот состав КСУ не может быть воспринят обществом и властью, поэтому надо искать пути решения этой проблемы в том числе", - сказал Вениславский.

По его словам, на заседании Венецианской комиссии предлагалось дополнить выводы отдельными пунктами.

"Мы ждем окончательные выводы с теми дополненными пунктами, и дальше будем смотреть, как это влияет на наши дальнейшие действия", - отметил собеседник УНН.

Напомним, ранее сегодня Венецианская комиссия одобрила два вывода по Украине, касающихся решения Конституционного суда Украины и ситуации с антикоррупционным законодательством. Президент Украины Владимир Зеленский также принимал участие в заседании.

Как сообщал УНН, 9 декабря Венецианская комиссия вместе с Генеральным управлением по правам человека и верховенства права (DGI) Совета Европы обнародовали Срочный общий вывод о законодательной ситуации с механизмами противодействия коррупции в соответствии с решением Конституционного суда Украины №13-р/2020 от 27 октября.

В заключении отмечается, что решение КСУ "не имеет четкой аргументации и твердой основы в международном праве".

Кроме того, 10 декабря Венецианская комиссия обнародовала второй вывод относительно ситуации с Конституционным судом Украины.

Заключение включает рекомендации Верховной Раде более четко прописать ситуации, при которых может быть ограничена деятельность КСУ, а судьям Конституционного суда рекомендуют более конкретно указывать причины неконституционности законов при принятии решений.

Рядом с этим, в КСУ, комментируя решение "Венецианки", отметили, что комиссия напомнила парламенту и исполнительной власти об уважении к роли Конституционного Суда как "охранника" Конституции Украины, и что его решения должны выполняться.

Как сообщал УНН, 27 октября Конституционный Суд Украины признал несоответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Позже к нему подали альтернативы, в том числе и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. В ВР создали рабочую группу, которая должна была разработать три законопроекта для разрешения ситуации - возврат электронного декларирования, изменения в Уголовный Кодекс и изменения в закон о КСУ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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