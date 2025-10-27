Завтра в Україні планують вимикати світло: названо час та обсяги

Завтра в Україні буде ще один день із відключеннями. Як повідомили в Укренерго, вимикати світло планують з 08:00 до 22:00 від 1 до 2 черг, передає УНН.

Завтра, 28 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Графіки погодинних відключень:

Графіки обмеження потужності:

Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні