Завтра в Україні планують вимикати світло: названо час та обсяги

Ексклюзив
14:34 • 19959 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
14:25 • 29589 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 43691 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 36294 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 40047 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 39301 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 41862 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 36865 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34753 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 28557 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
ЄС розглядає "план Б" для України після провалу на саміті з "репараційним кредитом" - Politico
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером Брауном
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьми
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу свята
Публікації
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу свята
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 43643 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 95747 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Кір Стармер
Кім Чен Ин
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Велика Британія
Туреччина
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьми
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером Брауном
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйце
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Storm Shadow
Свіфт

Завтра в Україні планують вимикати світло: названо час та обсяги

Київ • УНН

 • 2406 перегляди

Завтра, 28 жовтня, в Україні з 08:00 до 22:00 відбудуться відключення електроенергії для 1-2 черг споживачів. Обмеження пов'язані з наслідками російських атак на енергооб'єкти.

Завтра в Україні планують вимикати світло: названо час та обсяги

Завтра в Україні буде ще один день із відключеннями. Як повідомили в Укренерго, вимикати світло планують з 08:00 до 22:00 від 1 до 2 черг, передає УНН.

Завтра, 28 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти 

- йдеться у повідомленні.

Графіки погодинних відключень:                            

  •  з 08:00 до 22:00 – обсягом від 1 до 2 черг.

    Графіки обмеження потужності:                        

    • з 07:00 до 22:00 – для промислових споживачів.

      Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні 

      - додали в Укренерго.

      В "Укренерго" пояснили причину раптових аварійних відключень у Києві та низці областей

      Антоніна Туманова

      СуспільствоЕкономіка
      Графіки відключень електроенергії
      Енергетика
      Війна в Україні
      Відключення світла
      Електроенергія
      Укренерго
      Україна