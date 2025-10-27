Завтра в Україні планують вимикати світло: названо час та обсяги
Київ • УНН
Завтра, 28 жовтня, в Україні з 08:00 до 22:00 відбудуться відключення електроенергії для 1-2 черг споживачів. Обмеження пов'язані з наслідками російських атак на енергооб'єкти.
Завтра в Україні буде ще один день із відключеннями. Як повідомили в Укренерго, вимикати світло планують з 08:00 до 22:00 від 1 до 2 черг, передає УНН.
Завтра, 28 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Графіки погодинних відключень:
- з 08:00 до 22:00 – обсягом від 1 до 2 черг.
Графіки обмеження потужності:
- з 07:00 до 22:00 – для промислових споживачів.
Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
