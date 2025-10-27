Завтра в Украине планируют отключать свет: названо время и объемы
Киев • УНН
Завтра, 28 октября, в Украине с 08:00 до 22:00 состоятся отключения электроэнергии для 1-2 очередей потребителей. Ограничения связаны с последствиями российских атак на энергообъекты.
Завтра в Украине будет еще один день с отключениями. Как сообщили в Укрэнерго, выключать свет планируют с 08:00 до 22:00 от 1 до 2 очередей, передает УНН.
Завтра, 28 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Графики почасовых отключений:
- с 08:00 до 22:00 – объемом от 1 до 2 очередей.
Графики ограничения мощности:
- с 07:00 до 22:00 – для промышленных потребителей.
Время и объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
В "Укрэнерго" объяснили причину внезапных аварийных отключений в Киеве и ряде областей27.10.25, 16:28 • 3544 просмотра