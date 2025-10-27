Завтра в Украине планируют отключать свет: названо время и объемы

Завтра в Украине будет еще один день с отключениями. Как сообщили в Укрэнерго, выключать свет планируют с 08:00 до 22:00 от 1 до 2 очередей, передает УНН.

Завтра, 28 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

Графики почасовых отключений:

Графики ограничения мощности:

Время и объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе