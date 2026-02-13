Завтра по всій Україні вимикатимуть світло: які обмеження будуть діяти 13 лютого 2026
Київ • УНН
14 лютого по всій Україні застосовуватимуться графіки погодинних відключень світла. Причина – наслідки російських атак на енергооб'єкти.
Завтра в усіх областях Україні протягом доби планують вимикати світло, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 14 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії наголосили, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
