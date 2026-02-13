$42.990.04
Завтра по всій Україні вимикатимуть світло: які обмеження будуть діяти 13 лютого 2026

Київ • УНН

 • 52 перегляди

14 лютого по всій Україні застосовуватимуться графіки погодинних відключень світла. Причина – наслідки російських атак на енергооб'єкти.

Завтра по всій Україні вимикатимуть світло: які обмеження будуть діяти

Завтра в усіх областях Україні протягом доби планують вимикати світло, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 14 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження  потужності (для промислових споживачів) 

- йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні 

- резюмували в Укренерго.

рф цілеспрямовано вдарила по енергетиці, у Києві, Одесі та Дніпрі перебої з теплом, до 300 тис. одеситів без води12.02.26, 10:06 • 6058 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна