Завтра по всей Украине будут отключать свет: какие ограничения будут действовать 13 февраля 2026

Завтра во всех областях Украины в течение суток планируют отключать свет, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 14 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) - говорится в сообщении.

В компании отметили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе - резюмировали в Укрэнерго.

рф целенаправленно ударила по энергетике, в Киеве, Одессе и Днепре перебои с теплом, до 300 тыс. одесситов без воды