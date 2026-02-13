Завтра по всей Украине будут отключать свет: какие ограничения будут действовать 13 февраля 2026
Киев • УНН
14 февраля по всей Украине будут применяться графики почасовых отключений света. Причина – последствия российских атак на энергообъекты.
Завтра во всех областях Украины в течение суток планируют отключать свет, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 14 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В компании отметили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
