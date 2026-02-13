$42.990.04
16:25 • 2794 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
14:32 • 9346 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13:41 • 12933 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
12:31 • 15738 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
13 февраля, 11:25 • 37249 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
13 февраля, 10:00 • 52684 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 41418 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 30059 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
12 февраля, 16:21 • 40201 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
12 февраля, 16:03 • 64618 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
13 февраля, 11:25 • 37249 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 10:00 • 52683 просмотра
Завтра по всей Украине будут отключать свет: какие ограничения будут действовать 13 февраля 2026

Киев • УНН

 • 842 просмотра

14 февраля по всей Украине будут применяться графики почасовых отключений света. Причина – последствия российских атак на энергообъекты.

Завтра по всей Украине будут отключать свет: какие ограничения будут действовать

Завтра во всех областях Украины в течение суток планируют отключать свет, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 14 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

- говорится в сообщении.

В компании отметили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе

- резюмировали в Укрэнерго.

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина