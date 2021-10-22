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Затримання бойовика Косяка: МКЧХ каже про готовність відвідувати усіх у зв’язку з конфліктом

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Міжнародний комітет Червоного Хреста готовий відвідувати усіх осіб, що були затримані у зв’язку зі збройним конфліктом на сході України. Про це УНН повідомили у пресслужбі представництва МКЧХ в Україні.

Затримання бойовика Косяка: МКЧХ каже про готовність відвідувати усіх у зв’язку з конфліктом

Цитата:

“Ми готові відвідувати усіх ув’язнених, затриманих у зв’язку з конфліктом, усіх, хто перебуває не має значення по який бік від лінії розмежування, осіб, які перебувають у місцях утримання під вартою, у СІЗО тощо”, — зазначили в МКЧХ у відповідь на запитання щодо запрошення МЗС відвідати затриманого бойовика.

“Ми робимо це на прохання членів їх родин, розмовляємо з людьми, які є членами родин, близькими родичами осіб, які ув’язнені або які тримаються під вартою. Ми проводимо з ними консультації. Ми намагаємося, відвідуючи цих затриманих, вести конфіденційний діалог з ними, щоб при цьому не були присутні представники того закладу, де вони утримаються, або інші офіційні особи”, — пояснюють в пресслужбі.

Деталі

Інформацію про те, чи планують представники МКЧХ відвідати затриманого минулого тижня бойовика так званої “ЛНР” Андрія Косяка, у пресслужбі не підтвердили і не спростували.

“Ми відвідуємо всіх затриманих у зв’язку з конфліктом, і ми моніторимо їхні умови перебування у місцях утримання під вартою, як із ними поводяться”, — зазначили в МКЧХ.

Що було раніше

Міністерство закордонних справ напередодні повідомило, що Україна готова надати міжнародним організаціям, зокрема Міжнародному комітету Червоного Хреста, допуск до затриманого бойовика Андрія Косяка.

Контекст

13 жовтня російські збройні формування з пов’язками СЦКК під прикриттям проведення робіт з розмінування здійснювали розвідку залишених позицій ЗСУ. У результаті оперативною групою ЗСУ був затриманий один з бойовиків — громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього було вилучено зброю та боєприпаси.

Цей громадянин, серед іншого, підозрюється правоохоронними органами України в скоєнні у 2010 році тяжкого злочину відповідно до статті 115 КК України.

Суд в Луганській області пізніше заарештував бойовика, повідомили в прокуратурі.

Після того, як його спіймали, перед готелем в окупованому Донецьку, де проживають члени місії ОБСЄ, почалися “протести” проти затримання бойовика. Мітингувальники перешкоджали будь-якому пересуванню патрулів ОБСЄ. Організація частково зупинила свою місію зі спостереження на Донбасі.

Станом на 20 жовтня робота спостерігачів місії ОБСЄ була все ще була ускладнена через блокування співробітників ОБСЄ в Донецьку і інші перешкоди на непідконтрольних територіях, контрольованих окупантами. Згодом стало відомо, що окупаційна влада в Донецьку послабила блокаду місії ОБСЄ.

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