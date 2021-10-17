СММ ОБСЄ припинила моніторинг на Донбасі - ЗМІ

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"Через нашу турботи про безпеку, і виходячи з наших правил і думок із приводу безпеки ми призупинили свою діяльність", - заявив Чевік.



Деталі

Повідомляється, що в суботу біля штаб-квартири ОБСЄ в окупованому Донецьку пройшла акція з вимогою звільнити захопленого українськими військовими "офіцера" самопроголошеної Луганській народної республіки (ЛНР) Андрія Косяка.

Повідомляється, що близько 200 проросійських демонстрантів вийшли на протести, вимагаючи звільнення офіцера повстанців, захопленого українськими військовими минулого тижня.

Агентство пише, що місія і раніше стикалася з протестами, організованими підтримуваними Москвою сепаратистами, проте на цей раз демонстранти ,, заблокували вхід в будівлю, де знаходяться працівники ОБСЄ.

Додамо

На початку вересня Росія оголосила, що після 30 вересня не продовжить термін дії місії спостерігачів ОБСЄ на російсько-українському кордоні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив , що країна обмірковує симетричну або асиметричну відповідь на непродовження мандата місії ОБСЄ на непідконтрольних Україні ділянці держкордону з Росією.



