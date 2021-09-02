Росія оголосила про рішення повністю заблокувати місію ОБСЄ на російсько-українському кордоні - журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Росія оголосила, що не підтримає продовження терміну дії місії спостерігачів ОБСЄ на російсько-українському кордоні після 30 вересня. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.
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"Сьогодні Росія оголосила у Відні, що не підтримає продовження терміну дії місії спостерігачів ОБСЄ на двох контрольно-пропускних пунктах (Донецьк і Гуково) на російсько-українському кордоні після 30 вересня", - написав журналіст.
Додамо
У травні поточного року Росія заблокувала продовження мандата місії ОБСЄ на російсько-українському кордоні на чотири місяці.
Місію продовжили лише на два місяці, до 31 липня.
У МЗС України поведінку РФ пояснюють тим, що Кремль прагне продовжувати безперешкодні поставки зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на окуповані території України.
Варто також відзначити, що, згідно з рішенням від 22 липня, влітку робота місії була також продовжена всього на два місяці, до 30 вересня.
Місія ОБСЄ працює у пунктах Донецьк і Гуково з 29 липня 2014 року.