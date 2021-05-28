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РФ таки заблокировала продление мандата миссии ОБСЕ на российско-украинской границе на 4 месяца - СМИ

Киев • УНН

 • 25422 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Россия заблокировала продление мандата миссии ОБСЕ на российско-украинской границе на четыре месяца, будет два. Об этом сообщает в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.

РФ таки заблокировала продление мандата миссии ОБСЕ на российско-украинской границе на 4 месяца - СМИ

Цитата:

"В ОБСЕ только что принято решение о продлении миссии пограничного контроля на российско-украинской границе. Продление на 2 месяца - как того и хотела и на чем настаивала Россия. Обычно это 4 месяца. Вопрос в том, что будет после 31 июля", - сообщил журналист.

Детали

Ранее стало известно, что Россия отказывается продлить мандат миссии ОБСЕ на российско-украинской границе более чем на два месяца.

Добавим

Согласно январскому решению, мандат о размещении наблюдателей ОБСЕ действует на двух российских пунктах пропуска "Донецк" и "Гуково" на российско-украинской границе до 31 мая 2021 года.

Миссия ОБСЕ работает в указанных пунктах с 29 июля 2014 года.

Украинские Национальные Новости

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