РФ таки заблокувала продовження мандата місії ОБСЄ на російсько-українському кордоні на 4 місяці - ЗМІ

Цитата:

"В ОБСЄ щойно прийнято рішення про продовження місії прикордонного контролю на українсько-російському кордоні. Продовження на 2 місяці - як того і хотіла і на чому наполягала Росія. Зазвичай це 4 місяці. Питання в тому, що буде після 31 липня", - повідомив журналіст.

Деталі

Раніше стало відомо, що Росія відмовляється продовжити мандат місії ОБСЄ на російсько-українському кордоні більш ніж на два місяці.



Додамо

Згідно з січневим рішенням, мандат про розміщення спостерігачів ОБСЄ діє на двох російських пунктах пропуску "Донецьк" і "Гуково" на російсько-українському кордоні до 31 травня 2021 року.



Місія ОБСЄ працює у зазначених пунктах з 29 липня 2014 року.