РФ таки заблокувала продовження мандата місії ОБСЄ на російсько-українському кордоні на 4 місяці - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Росія заблокувала продовження мандата місії ОБСЄ на російсько-українському кордоні на чотири місяці, буде два. Про це повідомляє в Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.
Цитата:
"В ОБСЄ щойно прийнято рішення про продовження місії прикордонного контролю на українсько-російському кордоні. Продовження на 2 місяці - як того і хотіла і на чому наполягала Росія. Зазвичай це 4 місяці. Питання в тому, що буде після 31 липня", - повідомив журналіст.
Деталі
Раніше стало відомо, що Росія відмовляється продовжити мандат місії ОБСЄ на російсько-українському кордоні більш ніж на два місяці.
Додамо
Згідно з січневим рішенням, мандат про розміщення спостерігачів ОБСЄ діє на двох російських пунктах пропуску "Донецьк" і "Гуково" на російсько-українському кордоні до 31 травня 2021 року.
Місія ОБСЄ працює у зазначених пунктах з 29 липня 2014 року.