СММ ОБСЕ приостановила мониторинг на Донбассе - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ приостанавливает операции на Донбассе из-за протестов, которые проходят в оккупированном Донецке. Об этом в комментарии Reuters заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик, передает УНН.
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"Из-за нашей заботы о безопасности, и исходя из наших правил и соображений относительно безопасности мы приостановили свою деятельность", - заявил Чевик.
Детали
Сообщается, что в субботу возле штаб-квартиры ОБСЕ в оккупированном Донецке прошла акция с требованием освободить захваченного украинскими военными “офицера” самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрея Косяка.
Сообщается, что около 200 пророссийских демонстрантов вышли на протесты, требуя освобождения офицера повстанцев, захваченного украинскими военными на прошлой неделе.
Агентство пишет, что миссия и ранее сталкивалась с протестами, организованными поддерживаемыми Москвой сепаратистами, однако на этот раз демонстранты,, заблокировали вход в здание, где находятся работники ОБСЕ.
Добавим
В начале сентября Россия объявила, что после 30 сентября не продлит срок действия миссии наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна обдумывает симметричный или ассиметричный ответ на непродление мандата миссии ОБСЕ на неподконтрольном Украине участке госграницы с Россией.