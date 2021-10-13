Бойовики під виглядом СЦКК провели розвідку залишених позицій ЗСУ - українська делегація

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“Сьогодні, безпосередньо під час загального засідання ТКГ, російські збройні формування вдалися до грубої провокації: близько 10:45 група озброєних осіб з пов’язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ”, — повідомили в ТКГ.

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За даними української делегації, українською стороною були надані гарантії безпеки для проведення робіт із розмінування з чітким зазначенням маршрутів пересування та визначенням граничної точки висунення в сторону позицій ЗСУ, в рамках робіт по обладнанню ділянки місцевості для відкриття з боку тимчасово окупованих територій КПВВ “Золоте”.

“Оперативною групою ЗСУ був затриманий один в/с російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього було вилучено зброю та боєприпаси. Слід зазначити, що цей громадянин підозрюється правоохоронними органами України у скоєнні у 2010 році важкого злочину відповідно до статті 115 КК України”, — зазначили в пресслужбі делегації.

Повідомляється, що наразі тривають слідчі дії.

Додамо

З початку поточної доби до 11 години у районі проведення ООС зафіксовано одне вороже порушення режиму припинення вогню.