ООС: з початку доби бойовики один раз порушили “режим тиші”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. З початку поточної доби до 11 години у районі проведення ООС зафіксовано одне вороже порушення режиму припинення вогню. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані пресцентру ООС.
Цитата:
“З початку поточної доби, 13 жовтня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Шумів ворог вів вогонь зі стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
“Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними”, — зазначається в повідомленні.
Доповнення
Упродовж минулої доби, 12 жовтня, російсько-окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.