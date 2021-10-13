ООС: з початку доби бойовики один раз порушили “режим тиші”

Цитата:

“З початку поточної доби, 13 жовтня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Шумів ворог вів вогонь зі стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

“Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

Упродовж минулої доби, 12 жовтня, російсько-окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.



