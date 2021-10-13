ООС: с начала суток боевики один раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. С начала текущих суток до 11:00 в районе проведения ООС зафиксировано одно вражеское нарушения режима прекращения огня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-центра ООС.
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"С начала текущих суток, 13 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи Шумов враг вел огонь из стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на вооруженные провокации противника украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
"Благодаря усилиям украинских воинов рубежы наших подразделений остались неизменными", - отмечается в сообщении.
Дополнение
За прошедшие сутки, 12 октября, российско-оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.