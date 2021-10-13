ООС: бойовики 6 разів порушували “режим тиші”

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Біля Зайцевого позиції ЗСУ ворог обстріляв зі стрілецької зброї. Поблизу Новозванівки окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

В районі Кримського ворожі збройні формування застосували станкові протитанкові гранатомети. В напрямку Причепилівки противник здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Позиції українських захисників біля Красногорівки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем.В бік Мар'їнки найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7 годину ранку, 13 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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