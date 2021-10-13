ООС: бойовики 6 разів порушували “режим тиші”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Упродовж минулої доби, 12 жовтня, російсько-окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це УНН повідомили у штабі ООС.
Деталі
Біля Зайцевого позиції ЗСУ ворог обстріляв зі стрілецької зброї. Поблизу Новозванівки окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
В районі Кримського ворожі збройні формування застосували станкові протитанкові гранатомети. В напрямку Причепилівки противник здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Позиції українських захисників біля Красногорівки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем.В бік Мар'їнки найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Станом на 7 годину ранку, 13 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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