Ситуація на Донбасі: бойовики обстріляли позиції наших воїнів біля Зайцевого

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Про це повідомили в штабі ООС, передає УНН.

Деталі

Біля Зайцевого позиції наших воїнів ворог обстріляв зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Доповнення

Упродовж минулої доби, 11 жовтня, російсько-окупаційні війська 9 разів порушували режим припинення вогню. Один військовослужбовець дістав поранення.

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