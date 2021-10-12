Ситуация на Донбассе: боевики обстреляли позиции наших воинов у Зайцевого
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В течение текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.
Детали
У Зайецового позиции наших воинов враг обстрелял из стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нету.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.
Дополнение
За прошедшие сутки, 11 октября, российско-оккупационные войска 9 раз нарушали режим прекращения огня. Один военнослужащий получил ранения.