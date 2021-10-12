ООС: бойовики 9 разів порушували “режим тиші”, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Упродовж минулої доби, 11 жовтня, російсько-окупаційні війська 9 разів порушували режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на штаб ООС.
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Позиції українських воїнів біля Південного ворог обстріляв тричі, використовуючи великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети різних систем. Поблизу Кримського окупанти вели вогонь двічі з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
В бік населених пунктів Зайцеве та Красногорівка найманці застосували ручні протитанкові гранатомети. Неподалік Талаківки ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7 годину ранку, 12 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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