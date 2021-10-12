ООС: боевики 9 раз нарушали "режим тишины", есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. За прошедшие сутки, 11 октября, российско-оккупационные войска 9 раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
Позиции украинских воинов возле Южного враг обстрелял три раза, используя крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем. Вблизи Крымского оккупанты вели огонь дважды из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону населенных пунктов Зайцево и Красногоровка наемники применили ручные противотанковые гранатометы. Неподалеку Талаковка враждебные вооруженные формирования обстреливали наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — удовлетворительное.
Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь.
По состоянию на 7:00 утра 12 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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