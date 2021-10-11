В Україні з наступного року мінімальна пенсія рідним загиблих в АТО/ООС зросте до 7800 грн

Цитата

“Уряд на позачерговому засіданні 11 жовтня підтримав рішення про встановлення з 1 січня 2022 року мінімальної пенсійної виплати на рівні не менше ніж 7800 грн кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловіку) захисників, що загинули в зоні проведення АТО/ООС”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За словами, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля підвищену пенсійну допомогу з наступного року отримають понад 2 тисячі людей, чиї рідні загинули за Україну, боронячи мир та спокій українських осель.

“Адресна допомога до пенсії надаватиметься їм незалежно від того, чи вже отримують такі виплати інші члени родини”, — зазначив прем’єр-міністр.

Доповнення

З 1 грудня в Україні мінімальна пенсія зросте до 2600 гривень.

Наступного року в Україні пенсійна виплата для людей віком від 70 років при повному стажі не буде меншою, ніж 3 тис. грн.



Додамо, що на пенсійне забезпечення хочуть передбачити у 2022 році 200,6 млрд грн.