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В Україні з наступного року мінімальна пенсія рідним загиблих в АТО/ООС зросте до 7800 грн

Київ • УНН

 • 21668 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні підтримав рішення про встановлення з 1 січня наступного року мінімальну пенсійну виплату на рівні не менше ніж 7 800 грн. кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловікові) загиблого в АТО/ООС. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

Цитата

“Уряд на позачерговому засіданні 11 жовтня підтримав рішення про встановлення з 1 січня 2022 року мінімальної пенсійної виплати на рівні не менше ніж 7800 грн кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловіку) захисників, що загинули в зоні проведення АТО/ООС”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За словами, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля підвищену пенсійну допомогу з наступного року отримають понад 2 тисячі людей, чиї рідні загинули за Україну, боронячи мир та спокій українських осель.

“Адресна допомога до пенсії надаватиметься їм незалежно від того, чи вже отримують такі виплати інші члени родини”, — зазначив прем’єр-міністр.

Доповнення

З 1 грудня в Україні мінімальна пенсія зросте до 2600 гривень.

Наступного року в Україні пенсійна виплата для людей віком від 70 років при повному стажі не буде меншою, ніж 3 тис. грн.

Додамо, що на пенсійне забезпечення хочуть передбачити у 2022 році 200,6 млрд грн.

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