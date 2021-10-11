В Украине со следующего года минимальная пенсия родным погибших в АТО/ООС возрастет до 7800 грн
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Кабинет министров Украины на внеочередном заседании поддержал решение об установлении с 1 января следующего года минимальной пенсионной выплаты на уровне не менее 7800 грн каждому из нетрудоспособных родителей, жене (мужу) погибшего в АТО/ООС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.
Цитата
"Правительство на внеочередном заседании 11 октября поддержало решение об установлении с 1 января 2022 года минимальной пенсионной выплаты на уровне не менее 7800 грн каждому из нетрудоспособных родителей, жены (мужа) защитников, погибших в зоне проведения АТО/ООС", - говорится в сообщении.
Детали
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, повышенное пенсионное пособие со следующего года получат более 2000 людей, чьи родные погибли за Украину, защищая мир и покой украинских домов.
"Адресная помощь к пенсии будет предоставляться им независимо от того, получают ли уже такие выплаты другие члены семьи", - отметил премьер-министр.
Дополнение
С 1 декабря в Украине минимальная пенсия вырастет до 2600 гривен.
В следующем году в Украине пенсионная выплата для людей в возрасте от 70 лет при полном стаже не должна быть менее, чем 3 тыс. грн.
Добавим, что на пенсионное обеспечение хотят предусмотреть в 2022 году 200,6 млрд грн.