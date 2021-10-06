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Мінімальна пенсія в Україні зросте до 2600 гривень – Шмигаль

Київ • УНН

 • 65952 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. З 1 грудня в Україні мінімальна пенсія зросте до 2600 гривень. Про це під час засідання уряду 6 жовтня заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

“Пропонується збільшення дохідної та витратної частини Пенсійного фонду України на більш ніж 18 мільярдів гривень, що дозволить планово підвищити пенсії з 1 грудня. Підвищення відбудеться у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати до 6500 гривень”, — заявив Шмигаль.

Доповнення

До слова, раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що Наступного року в Україні пенсійна виплата для людей віком від 70 років при повному стажі не буде меншою, ніж 3 тис. грн.

Нагадаємо

З 1 жовтня 2022 року пенсіонерам у віці 70-75 років встановлять щомісячні доплати у сумі до 300 грн.

Додамо, що на пенсійне забезпечення передбачити у 2022 році 200,6 млрд грн.

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