Мінімальна пенсія в Україні зросте до 2600 гривень – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. З 1 грудня в Україні мінімальна пенсія зросте до 2600 гривень. Про це під час засідання уряду 6 жовтня заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
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“Пропонується збільшення дохідної та витратної частини Пенсійного фонду України на більш ніж 18 мільярдів гривень, що дозволить планово підвищити пенсії з 1 грудня. Підвищення відбудеться у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати до 6500 гривень”, — заявив Шмигаль.
Доповнення
До слова, раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що Наступного року в Україні пенсійна виплата для людей віком від 70 років при повному стажі не буде меншою, ніж 3 тис. грн.
Нагадаємо
З 1 жовтня 2022 року пенсіонерам у віці 70-75 років встановлять щомісячні доплати у сумі до 300 грн.
Додамо, що на пенсійне забезпечення передбачити у 2022 році 200,6 млрд грн.